Вооруженные силы Латвии в ближайшие четыре года потратят 6,5 млрд евро на укрепление обороны страны. Задача - успеть сделать это до того момента, когда Россия восстановит военный потенциал на границе. Как это будет сделано - в материале Delfi на основе публикации журнала Ir.

Рано утром в понедельник журналистка Байба Литвина позвонила командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Леониду Калниньшу, поскольку из-за бури не состоялась их личная встреча в Объединенном штабе на улице Крустабазницас. На самом деле, непростая погода - вполне подходящий фон для разговора о строительстве оборонной системы Латвии в то время, когда война в Украине идет уже третье лето.

23 июля правительство утвердило План развития национальных вооруженных сил до 2036 года. Он был разработан на основе прогнозов, что Россия продолжит интенсивно развивать свой военно-промышленный комплекс и восстановит военное присутствие у границ Латвии в ближайшие пять лет. Поэтому в плане четко обозначены задачи, которые необходимо решить уже сейчас - в течение следующих четырех лет. Приоритетами на этот период Калниньш назвал развитие противовоздушной обороны, механизированных бригад, ракетной артиллерии и противокорабельных средств.

Министерство обороны делит финансирование, выделяемое НВС, на три большие категории: развитие потенциала, персонал и техническое обслуживание, или повседневные расходы. Примерно треть суммы пойдет на каждую из категорий, говорит директор департамента оборонного планирования и анализа Министерства обороны Валдис Отзулис. Кроме того, отдельно выделяется инфраструктура. В целом на развитие НВС на ближайшие четыре года запланировано 6,5 млрд евро, а на 12-летний период - почти 22 млрд евро.

Как будет использоваться это финансирование? В ближайшие четыре года в развитие боевых возможностей НВС будет инвестировано 2,7 миллиарда. 500 миллионов выделено на усиление сил безопасности: на закупку продовольствия, индивидуального и коллективного снаряжения, транспортных средств и боеприпасов, а также наращивание их запасов.

Еще 300 миллионов пойдут на возможности непрямой огневой поддержки. "Это большая "шляпа", под которой спрятаны как ракетная система большой дальности HIMARS, так и закупка новых, модернизированных систем гаубиц", - объясняет Отзулис. Поставка шести систем HIMARS, о которых Латвия заключила в прошлом году договор с США на 180 миллионов, начнется в 2027 году.

Но самая большая сумма - 650 миллионов - будет вложена в развитие эшелонированной ПВО. Недавние атаки России на Украину с использованием планирующих авиабомб доказывают, что невозможно защитить граждан и критически важную инфраструктуру без сильной противовоздушной обороны. В случае с Латвией "наши союзники готовы обеспечить противовоздушную оборону и устранить эти угрозы", говорит командующий Калниньш. Союзники по НАТО уже обеспечивают ПВО дальнего действия, а собственными силами нужно обеспечить защиту среднего действия. Осенью прошлого года с немецкой компанией Diehl Defence был заключен договор на закупку систем IRIS-T примерно на 600 миллионов евро, а сами поставки начнутся в 2026 году. С другой стороны, ПВО ближнего боя будет обеспечиваться за счет модернизации системы, уже имеющейся у НВС.

В течение ближайших трех лет запланирована и поставка противокорабельных ракетных комплексов. Общая сумма договора чуть больше 100 миллионов евро. Системы закуплены в США и частично финансируются партнерами. Целью НВС является приобретение в течение следующих 12 лет собственных систем дальнего действия IRIS-T SLX.

Кроме того, в качестве приоритета обозначено развитие беспилотных и противодронных систем. В ближайшие четыре года НВС инвестирует 80 миллионов евро во внедрение различных беспилотных систем.

Для усиления сухопутной механизированной бригады уже объявлен конкурс на закупку боевых машин стоимостью 250 миллионов евро.

Планируется ли в ближайшие годы обновить и устаревший автопарк НВС? Бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс описал проблему, которая беспокоит его уже много лет: "Наш новейший грузовой транспорт — 90-х годов, а самый старый — Volvo Viking 1952 года выпуска, который до сих пор ездит и потребляет 100 литров топлива на 100 км. И это не единственный подобный пример". Отзулис признает, что "есть большая потребность в обновлении автопарка, и работа над этим ведется".

Укрепление восточной границы определено как отдельный приоритет. Кроме того, правительство выделило 303 миллиона евро, в том числе на закупку различных препятствий, мин и систем наблюдения.

Обучены и вооружены

"Если мы покупаем "железо", нам нужен персонал, который умеет ним обращаться", — говорит Отзулис. Поэтому одной из главных задач на ближайшие четыре года является подготовка и вооружение личного состава, а также строительство необходимой инфраструктуры.

Концепция государственной обороны предусматривает, что личный состав в военное время должен достигать 61 тыс. — 31 тыс. личного состава мирного времени и 30 тыс. резерва общей готовности.

План развития НВС предусматривает, что к 2029 году будет достигнута численность личного состава мирного времени в 31 тысячу человек. Сюда войдут военнослужащие Службы государственной обороны и профессиональной службы, а также земессарги и солдаты резерва высокой готовности, которые будут регулярно проходить обучение каждый год в течение пяти лет после окончания Службы гособороны. Кроме того, начиная с 2030 года планируется создать резерв общей готовности в количестве 30 тысяч военнослужащих, завершивших действительную службу пять и более лет назад.

По словам Калниньша, на политическом уровне установлена цель набирать в Службу государственной обороны 4000 молодых людей в год с 2028 года. "Судя по численному составу нашего населения и различным интересам, особенно среди молодежи, это трудно достижимая цифра", - признает он.

"Мы уже думаем о повышении вознаграждения солдатам Службы госбороны, чтобы мотивировать молодежь добровольно идти на службу", - говорит Отзулис. Что это за повышение и когда оно ожидается, он пока не раскрывает, но при планировании учитываются зарплаты в других отраслях экономики.

Моментальная готовность

Учитывая численный состав наших НВС, присутствие союзников важно. Тем более, что угроза безопасности Латвии может быть вызвана внезапным военным нападением России с целью захвата какой-либо территории, за которым может последовать угроза применения ядерного оружия в попытке не допустить привлечения дополнительных сил НАТО. О таком риске внезапного военного нападения говорится в Концепции государственной обороны.

Это был бы худший сценарий, который, скорее всего, и сбудется, если мы дойдем до войны, говорит бывший госсекретарь Янис Гарисонс, ушедший с поста полгода назад вскоре после вступления в должность нового министра. "Россия попытается застать нас врасплох. Это не тот случай, когда они будут готовиться месяцами и только потом нападать, когда НАТО будет готова", - предупреждает Гарисонс. Поэтому в худшем случае нам придется рассчитывать на те силы, которые будут находиться в Латвии.

Кроме того, Гарисонс обращает внимание на текущую политическую ситуацию в США. "Я был бы очень осторожен, если Трамп станет президентом. Я думаю, что он не решится на ввод сил в самом начале. Я уверен как минимум на 80%, что так и будет".

О похожем сценарии брутального российского вторжения, целью которого станет политическая дестабилизация, публично говорит и командующий эстонскими вооруженными силами Мартин Херем. "Нет сомнений в победе НАТО, но бой будет отвратительным", - заявил генерал в майском интервью. Иными словами, российской армии не обязательно оккупировать Таллин, она может на месяц вторгнуться в какой-нибудь эстонский город, "превратить его в Бучу, а затем отступить", создав огромный хаос в обществе и ослабив НАТО. "Создание нестабильности — это цель, ради которой врагу придется пожертвовать тысячами жизней. Их культура и стандарты очень отличаются от наших", — сказал генерал Херем.

Калниньш считает, что будущего финансирования будет достаточно, чтобы НВС построили сильную систему обороны и могли сказать всему латвийскому обществу, что люди могут мирно развивать свое экономическое благополучие и жить здесь безопасно. "Это самое главное, — говорит командующий. - Мы строим систему обороны Латвии независимо от политических настроений в России, мы должны быть готовы защитить Латвию в любой момент".

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