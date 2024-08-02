В связи с повышением уровня воды в реке Свете затоплен поселок Атпутас в Елгавском крае, сообщили в самоуправлении края агентству LETA.

Уровень воды в реке Свете у переправы Узини поднялся на 278 сантиметров.

Управление Светской волости сообщает, что затоплена улица Баложу и вода начинает затапливать также дачи поселка Атпутас. Пока что жилые дома не пострадали от внезапного наводнения, но под водой оказались несколько дач, включая проезжую часть на улице Баложу.

В самоуправлении подчеркивают, что ситуация пока не критическая, однако при дальнейшем повышении уровня воды в реке жителям следует быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности. Службы самоуправления Елгавского края готовы реагировать в кризисной ситуации и оказывать помощь жителям, которым она потребуется.

В случае необходимости эвакуации жители призваны связаться с руководителем управления Светской волости Эдгаром Гринофсом по телефону 29522868.

Самоуправление Елгавского края следит за актуальной ситуацией и при необходимости попытается оградить затопленные территории в пределах возможного. Также, стабилизировав уровень воды, будет задействован насос волости для отвода излишков воды.

Самоуправление призывает владельцев зданий, у которых в дачах и жилых помещениях находятся ценные вещи, заранее переместить их в более безопасные места.

Елгавский край значительно пострадал от бури и ливней в воскресенье и понедельник.

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