Из-за поваленных деревьев и повреждений железнодорожной инфраструктуры, вызванных бурей, которая прошла через Латвию в начале недели, АО "Pasažieru vilciens" (PV) пор отменил на данный момент более 200 рейсов поездов. В некоторых случаи поезда снимали со всего маршрута, иногда - на отдельных его участках.

Также из-за бури несколько сотен поездов прибывали в конечные пункты с задержкой, что значительно повлияло на точность пассажирских перевозок.

Хотя ремонт повреждений железнодорожной инфраструктуры продолжается, движение поездов в направлении Елгавы полностью восстановлено. Но поскольку дизельные поезда нужно использовать на Тукумской линии, в пятницы несколько таких поездов сняты с Елгавской линии.

На участке Тукумской железнодорожной линии Тукумс на отрезке Рига-Слока устранены все повреждения, вызванные бурей, и движение электропоездов полностью восстановлено в соответствии с обычным расписанием. Однако на участке Слока-Тукумс II-Слока в пятницу пассажирские перевозки по-прежнему осуществляются дизельными поездами и автобусами.

PV напоминает, что пассажиры, которые приобрели билет на поезд, но не получили услугу перевозки или получили ее не в полном объёме, могут обратиться в центр обслуживания клиентов Vivi на Рижском центральном вокзале или в билетные кассы железнодорожных станций и потребовать возврат денег за приобретенный билет. В случае, если были куплены электронные билеты, необходимо заполнить форму заявки, подписать её с помощью безопасной электронной подписи и отправить на электронный адрес vilciens@info.vivi.lv.

Кроме того, пассажиры имеют право требовать компенсацию расходов в случаях, когда из-за задержки или отмены поезда они воспользовались услугами такси или пересели на автобус, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Чтобы потребовать компенсацию, пассажиру необходимо сохранить билет на поезд и документы, подтверждающие расходы, и отправить их вместе с формой заявки, подписанной безопасной электронной подписью, на электронный адрес vilciens@info.vivi.lv или представить лично в центр обслуживания клиентов Vivi на Рижском центральном вокзале.

PV призывает пассажиров понять, что пока еще устраняются повреждения железнодорожной инфраструктуры, вызванные бурей. Оперативная информация об изменениях в движении поездов доступна в мобильном приложении Vivi, на сайте PV или по телефону 80007600.

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