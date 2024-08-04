В понедельник, 5 августа, в 13:00 на военной базе в Адажи состоится торжественная церемония в честь передачи Национальным вооруженным силам (НВС) первой произведенной в Латвии бронемашины Patria 6х6, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В церемонии примут участие министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные), председатель правления Defence Partnership Latvia Угис Романов и представители НВС.

В министерстве подчеркивают, что производство полного цикла бронемашин является чрезвычайно важным шагом в развитии отечественной военной индустрии, поскольку с момента восстановления независимости Латвии производство столь широкомасштабных военных транспортных средств в нашей стране не осуществлялось.

Длина бронетранспортера Patria 6х6 - 7490 мм, ширина - 2890 мм, высота - 2560 мм. Его масса достигает 22 тонн, пробег с полным баком - около 600 км, максимальная скорость - 100 км/ч. Машина способна преодолевать окоп шириной до 1 метра.

В Латвии ежегодно планируется производить около 30 бронетранспортеров Patria 6x6, что важно не только для обеспечения военной индустрии, но и для развития и укрепления национальной индустрии, отметили в министерстве.

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