В Юрмале люди продолжают бороться с последствиями сильнейших ливней, обрушившихся на город в начале недели. В Меллужи жильцы одного многоквартирного дома с помощью внедорожников вытащили автомобили из затопленного подземного гаража, в котором машины полностью оказались под водой.

Некий очевидец опубликовал фотографии спасательных работ в Меллужи: когда уровень воды в подземном гараже снизился снижен, туда въехали нанятые водители внедорожников, которые тросами по одному вытаскивали находившиеся там автомобили.

Как можно увидеть на фотографиях, от наводнения, вызванного проливным дождем, пострадали весьма новые и дорогие автомобили — от спортивных "Ford" до роскошных "Bentley". В этом гараже оказались дорогие электромобили, а также машины с украинскими регистрационными номерами, которые были затоплены до самой крыши.

Среди автомобилей, видимых на фотографиях, есть спортивный "Ford Focus RS", электрический внедорожник "Mercedes-EQ", внедорожник "Lexus RX", микроавтобус "Mercedes-Benz" V-класса, электрический внедорожник "BMW iX", "Land Rover Defender", пикап "Ford Ranger Raptor", внедорожник "Mercedes-Benz GL550", кабриолет "Bentley Continental", а также два автомобиля "Škoda".

Автомобили, полностью побывавшие под водой, нельзя заводить — в их систему включения попала вода, что может вызвать гидроудар двигателя, также намокли электронные блоки управления. Если у такого автомобиля есть добровольное страхование КАСКО, после таких повреждений страховая компания, скорее всего, признает его не подлежащим восстановлению. Однако, учитывая, что эти автомобили произведены всего лишь пару лет или несколько лет назад и относятся к премиум-классу, недобросовестные перекупщики могут восстановить их и выставить на рынок как "не битые и не крашеные".

А здесь представлено видео с эвакуацией автомобилей из затопленного подземного гаража на проспекте Асару:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!