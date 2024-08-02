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Инспекция здравоохранения установила ограничения на купание на большинстве официальных пляжей в Юрмале и Риге, так как микробиологическое качество воды не соответствует требованиям, сообщила инспекция агентству ЛЕТА.

Купаться запрещено в Риге на пляже в Румбуле и на Кипсале, а также в Гауе на Сигулдском пляже. Кроме того, Инспекция здравоохранения сохранила рекомендацию не купаться на Луцавсале, в заливе Луцавсалы, в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.

В свою очередь, на пляжах Юрмалы в Вайвари, Асари, Меллужи, Каугури и Пумпури запрет на купание установлен в связи с тем, что, согласно информации самоуправления, в места выхода дождевой воды на побережье Рижского залива в Юрмале сейчас поступают водные массы с ранее затопленных территорий.

В Лиелупе на улице Эзеру и в Приедайне инспекция не рекомендуется купаться, так как в отдельных местах в Лиелупе просочилась дождевая вода из, возможно, загрязненных мест.

Кроме того, не рекомендуется купаться на пляже в Саласпилсе и на озере Салдус. В свою очередь, пляж "Липушки" на озере Разнас по-прежнему закрыт в связи с тем, что в зоне для купания ведутся строительные работы, а купание на строительном объекте запрещено.

В Курземе и Латгале на официальных пляжах купаться разрешено. В начале следующей недели станут известны микробиологические показатели воды, взятой на анализ еще в 14 официальных местах для купания.

Специалисты Инспекции здравоохранения брали анализы проб воды для купания на официальных внутренних и морских пляжах с 29 по 31 июля. В лаборатории определяются два микробиологических показателя - концентрация в воде кишечных палочек (Escherichia coli, или E. coli) и кишечных энтерококков. Эти показатели служат индикаторами возможного загрязнения фекальными водами и могут свидетельствовать о наличии в воде болезнетворных патогенных бактерий и вирусов. При этом визуально во время отбора проб воды оценивается цвет воды, уделяется особое внимание плавающим отходам и нефтепродуктам в воде, а также процессу размножения сине-зеленых водорослей.

Следующая лабораторная проверка воды со всех официальных пляжей будет проведена 26 августа и 27 августа.

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