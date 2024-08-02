Из-за минувшей бури несколько сотен поездов прибывали в конечные пункты с задержкой, что значительно повлияло на точность пассажирских перевозок. Ряд поездов в направлении из Юрмалы в Ригу в минувший понедельник доезжали только до станции "Засулаукс". Не было и рейсов с центрального рижского вокзала в юрмальском направлении - поезда стартовали также от станции "Засулаукс", из-за чего многим пассажирам приходилось добираться на общественном транспорте или на такси. Как получить компенсацию от Pasažieru vilciens (Vivi)?

Как сообщили порталу Delfi в Pasažieru vilciens (Vivi), пассажиры имеют право запросить компенсацию.

Если вы купили билет на поезд, но поезд не приехал или вас не довезли до конечной станции

Пассажиры, которые приобрели билет на поезд, но не получили услугу перевозки или получили ее не в полном объёме, могут обратиться в центр обслуживания клиентов Vivi на Рижском центральном вокзале или в билетные кассы железнодорожных станций и потребовать возврат денег за приобретенный билет. В случае, если были куплены электронные билеты, необходимо заполнить форму заявки, подписать её с помощью безопасной электронной подписи и отправить на электронный адрес vilciens@info.vivi.lv.

Компенсации за автобус, трамвай или такси

Кроме того, пассажиры имеют право требовать компенсацию расходов в случаях, когда из-за задержки или отмены поезда они воспользовались услугами такси или пересели на автобус, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Чтобы потребовать компенсацию, пассажиру необходимо сохранить билет на поезд и документы, подтверждающие расходы, и отправить их вместе с формой заявки, подписанной безопасной электронной подписью, на электронный адрес vilciens@info.vivi.lv или представить лично в центр обслуживания клиентов Vivi на Рижском центральном вокзале.

PV призывает пассажиров понять, что пока еще устраняются повреждения железнодорожной инфраструктуры, вызванные бурей. Оперативная информация об изменениях в движении поездов доступна в мобильном приложении Vivi, на сайте PV или по телефону 80007600.

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