Вскоре начнется второй этап благоустройства парка Победы в Риге. На четырех гектарах появится зона активного отдыха, рассказывает программа "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.

В парке будут открыты две мультифункциональные спортивные площадки с трибунами. Кроме того, будут установлены спортивные тренажеры. Также появится велотрасса для детей и будет обустроена зона для кафе.

В Рижской думе также планируют определить место и для государственного флага, поскольку изначально парк Победы был задуман и назван в честь победы латвийской армии над войсками Бермонта.

Для детей разного возраста построят игровые площадки с канатами, сетками и горками. Планируют обустроить и живописные водные игровые площадки.

"Это то, чего в Латвии в общественных местах еще не было. Это искусственно созданный микрорельеф, который позволит детям познать природу воды — с интегрированными насосами, дамбами и шлюзами", — рассказала ландшафтный архитектор Линда Заля.

Вторая часть реконструкции парка Победы будет проходить в два этапа, поскольку параллельно в этом месте идет ремонт водопроводной сети. Первый этап обойдется в 8,5 миллионов евро. Стоимость второго установит конкурс.

Как сообщалось, в Парке Победы также продолжаются работы по строительству Рижского колеса обозрения. На прошлой неделе установили конструкцию колеса.

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