Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) попросит правительство возместить 7,3 миллиона евро за поддержку, оказанную украинским беженцам, говорится в проекте распоряжения, поданном на согласование министерствам.

По данным министерства, 11,9 млн евро необходимо для возмещения самоуправлениям расходов, понесенных ими при оказании поддержки украинскому населению до ноября 2024 года.

Учитывая, что остаток средств, выделенных на эти цели, составляет 4,6 млн евро, необходимо дополнительно чуть более 7 млн евро.

Для возмещения декабрьских расходов средства должны быть выделены в 2025 году, поскольку фактические расходы за декабрь 2024 года будут известны только в январе следующего года.

Местные власти оказывают помощь украинскому населению в виде предоставления жилья и питания, социальной поддержки, образования и других услуг.

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