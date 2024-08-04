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В конце июля административный окружной суд, вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), поручил государству предоставить убежище в Латвии гражданину Мали. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на общедоступный приговор суда.

В сентябре 2023 года молодой мужчина, который уверял, что ему 17 лет, обратился в Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус в Латвии.

Юноша из Мали попросил убежища в Латвии, поскольку на родине его жизни угрожает опасность, учитывая угрозу со стороны "джади" - джихадистской группы людей мусульманского вероисповедания и национальности.

В 2021 году джихадисты узнали, что в 2003 году у родителей молодого человека родился внебрачный ребенок. За это родители мужчины были публично наказаны сотней ударов плетью.

Юнога также сообщил, что весной 2022 года джихадисты пришли к его дому и рекрутировали его брата. Когда заявителю было около 15 лет, два человека в форме похитили его на два дня. Молодой человек утверждал, что во время похищения его избивали.

Молодой малиец поехал прямо в Латвию и попросил убежища, так как слышал, что здесьи соблюдаются права личности.

В УГДМ отказались предоставить гражданину Мали статус беженца и альтернативный статус.

Не согласившись с решением УДГМ, молодой человек обратился в суд. На суде он заявил, что широко распространенная торговля людьми тоже представляет угрозу его жизни и здоровью в Мали. Вооруженные повстанческие и экстремистские группировки, действующие на севере и в центре Мали, вербуют и использует детей, в основном мальчиков, для боевых действий, наблюдения и других задач. Обычной практикой стали похищения людей с целью выкупа, причем в 95% случаев жертвами похищений становились граждане Мали.

Правительство Мали пригласило в страну частную российскую вооруженную группировку "Вагнер".

Анализируя материалы дела и другую информацию, а также тот факт, что нет полной уверенности в возрасте заявителя и, соответственно, в его способности полноценно организовать свою жизнь, суда признал, что жизнь и здоровье юноши могут оказаться под угрозой в случае его возвращения на родину.

Суд удовлетворил заявление молодого человека и обязал УДГМ в месячный срок принять решение о предоставлении уроженцу Мали альтернативного статуса.

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