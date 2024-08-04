В Университетской клинической больнице им. Страдиня и в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) пациентам с болезнью Паркинсона предлагают новый препарат, который улучшает качество жизни и уменьшает появление неожиданных симптомов, сообщает rus.LSM.lv.

Апоморфин в шприцах доступен в Латвии с этой весны. Это "скорая помощь" для людей с болезнью, симптомы которой на поздних стадиях могут быть непредсказуемы и доставлять дискомфорт.

Невролог Больницы Страдиня Криста Лаздовска рассказала, что препарат начали принимать три пациента — для каждого из них подобрана необходимая дозировка. A в RAKUS лекарство принимает один пациент, поделилась пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.

Большая часть используемых на данный момент медикаментов выпускается в таблетках и может использоваться несколько раз в день. Когда пациент их принимает, эффект обычно длится в течение всего дня. При этом, по мере прогрессирования болезни он может не сохраняться до следующего приема лекарства.

Есть определенная фаза, при которой действия медикаментов заканчиваются, а симптомы — возвращаются. Именно в этот момент может вернуться дрожь, медлительность и затруднения при ходьбе.

Шприц с апоморфином позволяет пациентам эффективно справиться с этими симптомами. Кроме того, форма лекарства уникальна тем, что пациент может его использовать самостоятельно, вводя медикамент подкожно.

Действие лекарства начинается в течение 6-10 минут. Симптомы быстро проходят, тем самым улучшая повседневную жизнь человека.

Болезнь Паркинсона — хроническое и медленно прогрессирующее заболевание, поражающее центральную нервную систему. По мере прогрессирования болезни качество жизни снижается, однако симптомы можно облегчить с помощью лекарств.

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