На ряде официальных пляжей Юрмалы и Риги микробиологическое качество воды по-прежнему не соответствует требованиям, поэтому Инспекция здоровья вводит дополнительные ограничения на купание, сообщает агентство LETA.

По результатам анализа проб воды с пляжей, полученных до 5 августа, введен запрет на купание на морских пляжах Юрмалы — в Асари и Меллужи, на пляжах Риги на реке Даугаве — в Румбуле и на Кипсале, а также на пляже "Гауя" в Сигулде.

Из-за микробиологического загрязнения Инспекция рекомендует воздержаться от купания на морских пляжах Юрмалы в Булдури, Дубулты, Дзинтари, Лиелупе, Майори и Пумпури, на пляже в Саласпилсе на реке Даугаве. Следует воздержаться от купания, по мнению специалистов на пляже "Купальня правого берега Лиелупе" в Елгаве и на официальном пляже озера Салдус.

Поскольку в Юрмале и Елгаве продолжается отвод воды с затопленных территорий, Инспекция здоровья также рекомендует не купаться на морских пляжах Юрмалы в Яункемери, Вайвари и Каугури, на пляже на улице Эзеру и на пляже Приедайне в Лиелупе, а также на пляже на острове Паста в реке Лиелупе в Елгаве.

В свою очередь, пляж "Lipuški" на озере Разнас по-прежнему закрыт, пока в зоне пляжа продолжаются строительные работы. На стройплощадке купаться запрещено.

На остальных 37 официальных пляжах купаться разрешено. В течение этой недели будут известны результаты повторного микробиологического анализа проб воды с пляжей, взятых инспекцией или самоуправлениями.

При проведении микробиологического анализа в лаборатории определяются два микробиологических показателя — концентрация кишечной палочки (Escherichia coli или E. coli) и концентрация кишечных энтерококков в воде. Эти показатели служат индикаторами возможного фекального загрязнения воды и могут свидетельствовать о наличии в воде патогенных бактерий и вирусов, вызывающих заболевания. Визуально во время отбора проб воды оценивается цвет воды, особое внимание уделяется плавающим отходам и нефтепродуктам в воде, а также процессу размножения сине-зелёных водорослей.

Инспекция здоровья поясняет, что если результаты анализа проб воды с пляжей покажут, что вода соответствует требованиям, то в результатах будет указано, что купаться разрешено. В случае несоответствия качеству воды, Инспекция установит ограничения на купание — рекомендацию воздержаться от купания или запрет на купание. Соответствующая информация должна быть размещена на информационном стенде пляжа его администратором.

Рекомендации воздержаться от купания следует соблюдать уязвимым группам населения: маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система, а запрет на купание обязателен для всех.

Жители могут следить за актуальными результатами качества воды на официальных пляжах на сайте VI в разделе "Peldvietu ūdens kvalitāte", где также представлена карта официальных пляжей Латвии и информация по вопросам безопасности на пляжах.

Специалисты Инспекции здоровья проводят углублённую проверку качества воды на официальных пляжах как лабораторным, так и визуальным методами во время купального сезона с 15 мая раз в месяц до конца купального сезона 15 сентября.

Следующая лабораторная проверка воды на всех официальных пляжах будет проведена 26 и 27 августа.

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