В начале 2024 года в Латвии проживали 356 тысяч детей, что составляет 19% от общего числа жителей страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). По сравнению с 2023 годом, когда в Латвии проживали 361 тысяча детей или 19,2% от общего населения, число жителей в возрасте до 17 лет сократилось на 5 тысяч человек. Это происходит за счет того, что мало детей в возрасте до 9 лет.

С начала 2016 года общее число детей увеличилось на 4000 человек или 1,1% (в 2016 году - 352 тысячи детей или 17,9% от общего числа жителей). Увеличение числа и доли детей в населении страны был достигнут за счет небольшого прироста рождаемости в 2013-2016 годах. Однако в возрастной группе от новорожденных до 9 лет число детей снижается. По сравнению с началом 2016 года, детей в Латвии в этой возрастной группе стало меньше на 14 тысяч человек или на 6,8%.

В начале года 96,3% всех проживающих в Латвии детей были гражданами Латвии, 0,5% - негражданами Латвии, 3,2% - гражданами иных стран. По этнической принадлежности больше всего было детей с национальностью "латыш" - 70%, далее следовали русские - 12,7%, украинцы - 2,1%, поляки - 0,6%, белорусы - 0,5%. У 14,4% - иное этническое происхождение. Абсолютное большинство детей - 94,7% - родились в Латвии, далее следуют 2% несовершеннолетних, родившихся в Украине, 1,3% - в Великобритании, 0,3% - в Ирландии и России.

Больше всего детей - в Марупском крае, меньше всего - в Краславском

По стране доля детей в общем числе жителей в начале этого года была наибольшей в Рижском регионе (19,6%), самой низкой - в Латгалии (16,5%). В краях доля детей колеблется от 13,5% в Краславском крае до 30,5% в Марупском крае. Напомним, что находящийся в пригороде Риги Марупский край традиционно причисляется к самоуправлениям, в которых селятся достаточно зажиточные латвийцы, Латгалия, напротив, считается самым социально неблагополучным регионом страны.

Снизилась доля детей среди эмигрантов

В 2023 году из Латвии эмигрировали 2,2 тысячи детей, что составило 13,5% от общего числа эмигрантов (в 2022 году — 22,6%). В то же время иммигрировали 2,1 тысячи детей, что составило 11,4% от общего числа прибывших (в 2022 году — 13,2%, когда рост иммиграции был обусловлен прибытием граждан Украины).

В начале 2024 года в Латвии проживали 7,1 тысячи несовершеннолетних граждан Украины, прибывших в качестве беженцев. Из них 2,2 тысячи были детьми дошкольного возраста (0–6 лет) и 4,9 тысячи — школьного возраста (7–17 лет).

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!