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31 июля Административный окружной суд постановил, что отменяется решение административного района от 12 июня 2024 года, которое запретило обществу Ghetto Games работать в Гризинькалнсе, сообщили в пресс-службе заместителя председателя Рижской думы Эдвардса Ратниекса.

Таким образом, самоуправление передает обществу на пять лет в безвозмездное пользование территорию в Гризинькалнсе для реализации своих запланированных проектов. Вице-мэр Риги и исполняющий обязанности мэра Эдуард Ратниекс отметил, что это положительное решение для детей и молодежи.

"Суд в своей аргументации подчеркнул необходимость выдвижения в качестве приоритета интересов детей и молодежи, участвующих в движении Ghetto Games. Это положительное решение для общества в целом, поскольку эта организация вносит существенный вклад в формирование активного и здорового образа жизни детей, вовлекая [их] также в неформальные образовательные мероприятия, популяризируя и поощряя волонтерскую работу", - заявил Ратниекс.

Суд в своем обосновании в качестве одного из аргументов указал, что общество жителей района Гризинькалнс не считается представителем этого района, или совокупности жителей, находящихся поблизости от недвижимости, или существенной части, поскольку у него небольшое количество членов. Суд указал, что в публичных регистрах указано, что в районе Гризинькалнса проживают 11 845 жителей, а в обществе заявителя — 147 членов, то есть интересы жителей представляют лишь 1,24% проживающих в окрестностях, в противовес 10 000 участникам мероприятий Ghetto Games.

Ранее Рижская дума и общество договорились о графике мероприятий до конца лета при условии, что до 22:00 в Ghetto Games можно использовать звуковое оборудование, а затем до 23:00 разрешается использовать только микрофоны. Уже до этого в новый договор об аренде территории Рижской думы и Streetbasket - общества, к которому относится Ghetto Games - были включены условия, предусматривающие, что мероприятия должны завершиться к 23:00, а работы по уборке техники должны быть проведены утром следующего дня. Кроме того, в ходе мероприятий были проведены замеры уровня шума. В дальнейшем Ghetto Games намерены тесно сотрудничать с населением для решения и предотвращения ситуаций, вызывающих недовольство.

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