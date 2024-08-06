На устранение вызванного бурей ущерба до сих пор рижскому самоуправлению пришлось направить 1,1 млн евро, сообщил в понедельник после заседания комиссии по гражданской обороне (КГО) и.о. председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

Он пояснил, что это затраты, связанные с аутсорсингом.

Учебным заведениям был нанесен ущерб в размере 500 000 евро. До начала учебного года руководство самоуправления обещает устранить вызванные бурей повреждения.

Ратниекс подчеркнул, что сейчас опасных для жизни объектов в Риге нет, но призвал жителей не выходить на огороженные лентами территории. Самые опасные места - в парках и на кладбищах. Самоуправление надеется устранить последствия бури в течение месяца.

На заседании КГО была представлена информация о том, что подключение электричества теперь обеспечено всем рижанам, а предприятие "Sadales tīkls" продолжит устранять отдельные повреждения в инфраструктуре. Еще осталось четыре сложных объекта, где на здания упали деревья, и эти случаи будут решаться с привлечением нескольких служб.

На 22 кладбищах Риги констатировано 195 поваленных бурей деревьев, в рижских парках повалено 247 деревьев, в лесах на территории Риги - 380 деревьев, на территориях школ и детских садов - 400 деревьев, а с территорий, обслуживаемых предприятием "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), поступили заявления о сломанных деревьях почти по 600 адресам. Кроме того, в RNP поступило много заявлений о затопленных помещениях. Если в обычном режиме поступает в среднем 1000 заявок в неделю, то на минувшей неделе таких было 4000, сообщили представители предприятия.

На прошлой неделе Рижское самоуправление создало два места для сбора деревьев, веток и листьев, куда уже сдано 710 кубометров биологических отходов. Кроме того, обеспечена круглосуточная работа телефона 80000800 для сообщений о проблемах с уборкой деревьев. А в департамент городского развития от жителей поступило около 200 заявок на распилку поваленных ураганом деревьев.

В случаях, когда дерево упало на земельный участок, находящийся в частной собственности, обязательно надо сделать фотофиксации сломанного дерева с трех сторон, которые затем следует приложить к заявлению в департамент городского развития. Подать его можно на портале услуг Рижского самоуправления "www.eriga.lv", воспользовавшись электронной услугой "Заявление на получение разрешения на вырубку деревьев" или отправив на электронную почту "pad@riga.lv" заполненный бланк заявления "Заявление на получение разрешения на вырубку растущего за пределами леса дерева/- ев". Также можно написать заявление в свободной форме и отправить его по адресу ул. Дзирнаву, 140, Рига, LV-1050.

Уже с прошлой пятницы жители могут самостоятельно доставлять образовавшиеся в результате разгула стихии биоотходы (ветки, листья), а также крупные ветки и стволы в два места для их сбора - на бульвар Узварас, 16, и на проспект Сигулдас, 12. На площадках работают муниципальные служащие, которые координируют сортировку привезенных отходов. Другой вид отходов в эти места возить запрещено.

Нуждающиеся в помощи по ликвидации последствий бури, например, если большие деревья были поломаны ветром во дворах частных домов или частных садах, но жители не имеют возможности убрать их своими силами или недостаточно средств для их уборки, могут обратиться в центр жителей окрестностей Риги по телефону 80000800 или по эл. почте "aic@riga.lv". Для каждого случая будет предложено индивидуальное решение.

Желающие ускорить уборку своих частных территорий могут связаться со своим управляющим отходами предприятием и заказать вывоз крупногабаритных отходов. Это платная услуга, у каждого управляющего свое предложение и цены.

Как сообщалось, в начале прошлой недели в Латвии бушевала буря и прошли экстремальные дожди, которые нанесли ущерб центральной части страны.

В Ригу поступило не менее 2864 заявок на помощь в ликвидации последствий бури.

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