Государственный контроль выявил ряд проблем в действиях Министерства сообщения, Автотранспортной дирекции и Совета по общественному транспорту в развитии услуг общественного транспорта на маршрутах регионального значения.

По данным Госконтроля, ответственные учреждения разрабатывают маршруты общественного транспорта без единого подхода, не соблюдают нормативную базу об объеме гарантированных государством услуг, принимают на маршрутах, где услуги предоставляются бесплатно, решения, не соответствующие нормативным актам, а также устанавливают лишь частично обоснованные требования к качеству услуг общественного транспорта.

Ревизоры также пришли к выводу, что действующие механизмы не стимулируют пассажиров к переходу с частного на общественный транспорт в запланированном объеме.

По данным Госконтроля, в региональных автобусных перевозках выполняется около 1,5 млн рейсов в год. Государственная субсидия на возмещение убытков перевозчиков при оказании этих услуг в 2023 году составила 62,8 миллиона евро. В среднем самый высокий размер субсидий на одного пассажира региональных автобусов был в 2023 году в Латгале - 4 евро на пассажира. Для выполнения маршрутов и договоров перевозчикам необходимо 1 060 автобусов, 87% из которых будут заменены на новые в течение десятилетнего периода действия договоров. До сих пор у людей было достаточно возможностей ездить в комфортабельных автобусах, хотя спрос невелик, и это дорого обходится государству.

По словам члена совета Госконтроля Оскара Эрдманиса, мобильность и доступность являются ключевыми факторами для сбалансированного развития страны и доступа к услугам, и именно в регионах люди больше всего зависят от надежной транспортной системы. Однако, по мнению ревизоров, нынешнее планирование и предоставление услуг общественного транспорта неудобно для пользователей и не мотивирует людей менять свои привычки - реже ездить на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Сеть автобусных маршрутов, разработанная Автотранспортной дирекцией и утвержденная Советом по общественному транспорту, не основана, по мнению ревизоров, на четком и прозрачном подходе. Отсутствие основанных на данных показателей, по которым можно было бы оценить потребности населения в мобильности между населенными пунктами, не позволяет убедиться, что маршрутная сеть отвечает этим потребностям. Обоснования также содержат устаревшую информацию - о маршрутах, которые были закрыты еще в 2018 году.

Объем субсидируемых государством автобусных перевозок должен составлять не менее восьми или четырех рейсов в будние дни, если рентабельность составляет не менее 25%. Минимальный уровень обслуживания, гарантированный государством, составляет два рейса в будние дни, независимо от рентабельности. Однако в ходе аудита выяснилось, что не менее 38% маршрутов не соответствуют установленному законом порогу рентабельности, а 25% маршрутов не обеспечивают минимальный уровень обслуживания.

Ревизоры также констатировали, что услуга общественного транспорта не обеспечена автобусами эквивалентного качества. Причина в том, что, когда истек срок действия прежних договоров, заключить новые вовремя не удалось. Для обеспечения непрерывности услуг были заключены краткосрочные договоры с автобусами более низкого качества, общая стоимость которых на 5 млн евро превышает стоимость услуг общественного транспорта с автобусами более высокого качества по долгосрочным договорам.

По мнению Госконтроля, прогнозы пассажирооборота в автобусном транспорте слишком оптимистичны, так как пассажирооборот не увеличится без изменения политики пассажирского транспорта и инструментов ее реализации.

Государственный контроль дал в своем заключении 12 рекомендаций.

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