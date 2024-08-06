Для некоей австралийской туристки визит в Латвию обернулся неприятными впечатлениями. Посетив СПА, она столкнулась с навязчивым банным ритуалам и предложениями эротического массажа. Во время ритуала задавались также неуместные с точки зрения туристки вопросы, а в конце было предложено не платить оставшуюся сумму за сеанс. Часто ли происходит что-то подобное в Латвии и как это влияет на нашу туристическую отрасль? Ответ на этот вопрос искало Латвийское радио, пишет портал LSM.lv.

Латвийскому радио связаться с австралийкой не удалось, поскольку, как сообщил представитель турфирмы, женщина путешествует одна и может находиться в месте со слабым интернет-соединением.

На прошлой неделе туристка выехала за Ригу, чтобы попробовать банный ритуал, но ей сделали предложение эротического массажа, а также задавали вопросы типа нравятся ли ей мужчины, есть ли у нее парень и так далее. Банщик утверждал, что подобные действия распространены в Латвии, и латвийским девушкам это нравится.

Таким образом, у туристки возник не только неприятный опыт при посещении Латвии, но и ошибочное мнение, что в Латвии банные ритуалы проходят именно так.

Гид Харийс Эглиенс, работающий в одной из рижских турфирм, сам не проводил экскурсию для австралийки, но работает в компании, в которую обратилась иностранка. Он возмущен тем, что туристам приходится испытывать подобное, аргументируя это тем, что "в Латвии так принято", и это оставляет неприятное впечатление о стране в целом.

"Если эта австралийка вернется в Австралию и там или в любой стране скажет "у меня везде все было хорошо, кроме Латвии, потому что там обслуживающий персонал меня домогался", как это будет выглядеть для нашего туристического маркетинга ? [..] Так мы можем потерять потенциальных туристов, которые, может быть, и хотели бы поехать в Латвию, но после такого уже не поедут, особенно женщины, путешествующие в одиночку", — сказал гид.

Эглиенс также отметил, что впервые слышит подобные жалобы, хотя бывали, например, претензии в том, что латыши неулыбчивы или кто-то не говорит по-английски.

Другой гид, Лига Ананина, часто рекомендует своим туристам банные услуги как латышскую традицию, и шокирована тем, что подобные предложения были преподнесены как что-то обычное для Латвии. Если такое действительно произошло, то это надо пресекать уже в зародыше.

Сама гид часто посещает банные ритуалы не только в Латвии, но и за рубежом и никогда не сталкивалась с подобным.

Банщик: возможно, клиентка неправильно истолковала предложение релаксирующего массажа

Банщики и владелец Sapņu spa Раймис Лавров рассказал Латвийскому радио, что на прошлой неделе его действительно посетила туристка из Австралии, и сам он видит в сложившейся ситуации скорее проявление культурных отличий.

Он отрицал, что предлагал эротический массаж. Раймис Лавров занимается тонизирующим и расслабляющим массажем. По его словам, сначала он спросил, пробовала ли женщина когда-нибудь массаж в бане, на что был получен отрицательный ответ, или пробовала, но очень давно.

По словам банщика, клиентка вообще не знала, что такое баня, поскольку в Австралии знала только сауны.

"Я определенно не предлагал эротический массаж. Я предлагал расслабляющий массаж, как и каждому клиенту — выбрать, тонизирующий или расслабляющий. Может быть, именно расслабляющий массаж был неправильно понят как эротический, я не знаю", - говорит Лавров.

Он добавил, что сначала банщик всегда спрашивает у клиентов, что им нравится, есть ли у человека, например, некая эмоциональная боль, проблема, которую он хочет решить с помощью бани, оздоровиться.

Лавров добавил, что женщина оплатила услуги после их получения, что тоже вызывает недоумение - если все было так, как она рассказала, то почему уплачено.

Он также заявил, в разговорах с коллегами время от времени слышит о различных жалобах со стороны иностранцев, когда туристы требуют какие-то услуги, не включенные в комплекс, и весьма недовольны, когда получают отказ.

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