На совместном заседании Координационного совета по контролю за наркотиками и ограничению наркомании и Совета по сотрудничеству в сфере дел детей во вторник участники договорились о более тесном сотрудничестве и о задачах, направленных на снижение распространения наркотических средств и профилактику наркозависимости среди несовершеннолетней молодежи, сообщает агентство LETA.

Вовлеченные стороны подчеркнули, что снижение распространения наркотических веществ и профилактика зависимостей должны осуществляться комплексно, чтобы целевым группам на уровне индивида, самоуправления или общества обеспечить эффективные меры.

В министерстве в 2022 году разработан "План по улучшению мер профилактики и услуг здравоохранения в сфере снижения распространения алкогольной продукции и наркотических веществ", предусматривающий решения, которые нужно реализовать, но для которых финансирование было недостаточным.

"Сегодняшние решения определяют действия всех вовлеченных сторон в ближайшее время. Дополнительно вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы возьмем примеры и рекомендации европейской удачной практики именно по ситуации в Латвии", - сказал на заседании министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое единство).

Координационный совет по контролю за наркотиками и ограничению наркомании и Совет по сотрудничеству в сфере дел детей договорились укрепить взаимодействие и координацию, запланировав следующее заседание по проблематике оборота наркотиков на 15 декабря.

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