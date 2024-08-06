В рамках реализации проекта по модернизации перронов сейчас эксплуатации доступны восемь из включенных в проект 48 железнодорожных станций, таким образом, полностью завершить проект планируется только в течение следующего года, сообщили агентству LETA в Latvijas dzelzceļš (LDz).

Среди законченных станций - станция Земитану и Зиемельблазма на участке Земитани-Вецаки, остальные шесть реконструированных станций находятся на железнодорожной линии Рига-Елгава.

LDz поясняет, что на Елгавской линии проект завершен на 99% и идет сдача документов. Единственной недоступной для пассажиров станцией на этой линии до сих пор остается новая станция в Баложи, которая завершена, а задержка связана с изменением названия этой станции.

Одновременно на участке железной дороги Земитани-Вецаки, который включает в себя строящиеся новые станции "Даудери" и "Шмерлис", сейчас продолжаются строительные работы и сдача документов. До конца октября текущего года эти станции планируется ввести во временную эксплуатацию и полностью сдать в эксплуатацию в течение этого года.

Кроме того, на 11 станциях на участке Калнгале-Скулте продолжаются строительные работы и сдача документов. Планируется, что они будут введены во временную эксплуатацию до конца текущего года.

На семи модернизируемых станциях линии Рига-Тукумс, а также на двух новых станциях на Болдерайской линии продолжаются строительные работы, а обслуживание пассажиров на модернизированных станциях этой линии станет возможным в первом или втором квартале 2025 года.

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