Фонд Атиса Кронвалдса завершил подведение итогов успехов учащихся латвийских школ на проводимых в 2023/2024 учебном году государственных олимпиадах по учебным предметам, открытых олимпиадах страны и конференции научно-исследовательских работ учащихся.

Представитель Фонда Атиса Кронвалдса Хенрик Данусевич пояснил, что информация оценивается в баллах, чтобы составить рейтинг латвийских школ по работе с талантливыми учениками. В рейтинг школ 2023/2024 учебного года вошли 37 гимназий, 67 крупных школ, в которых учатся не менее 100 старшеклассников, и 125 маленьких школ, в которых учатся менее 100 старшеклассников или в которых совсем не учатся старшеклассники. Результаты опубликованы здесь.

В рейтинге учтены достижения школьников на государственных олимпиадах (по латышскому языку и литературе, английскому, французскому, русскому, немецкому языкам, биологии, экономике, философии, физике, географии, информатике (программированию), химии, математике, истории, политике и праву), открытых олимпиадах (по иностранным языкам, физике, математике, на открытой Олимпиаде по изучению Латвии и краев) и конкурсе научно-исследовательских работ школьников.

В рейтинге 2023/2024 учебного года в группе больших школ выше всех находятся:

Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей Рижский французский лицей Рижская 64-я средняя школа Рижская Тейкская средняя школа Восточно-латвийская технологическая средняя школа

Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей уже третий год подряд удерживает почетное первое место, отражая профессионализм школьного коллектива на протяжении долгих лет, подчеркивает Данусевич.

Рижский французский лицей и Рижская 64-я средняя школа в рейтинге школ заметны каждый год, однако по сравнению с прошлым годом школы с 16-го и 15-го мест поднялись на важное второе и третье места. В этом году высокое пятое место занимает Восточно-латвийская технологическая средняя школа, доказав свою целеустремленность и выдающееся качество работы. Два года назад школа занимала четвертое место в группе малых школ, однако в прошлом году в рейтинг не вошла.

В этом году в рейтинге группы малых школ победителями значатся:

Инженерная средняя школа РТУ Лиепайская средняя школа Оскара Калпакса Агенскалнская начальная школа Международная школа "Премьер" Рижская международная школа

Первое место занимает Инженерная средняя школа РТУ, которая сохраняет свою лидирующую позицию уже шестой год. В этом учебном году второе место за отличную работу с талантливыми учениками получает Лиепайская средняя школа Оскара Калпакса, а третье место занимает Агенскалнская начальная школа. Обе школы в прошлогодний школьный рейтинг не вошли.

Новички в пятерку лучших группы малых школ - Международная школа "Премьер" и Рижская международная школа, которые занимают четвертое и пятое места, доказывая возможности и конкурентоспособность частных школ, рассказал представитель фонда Атиса Кронвалдса.

В 2023/2024 учебном году в рейтинге в группе гимназий наверху значатся:

Рижская государственная 1-я гимназия Агенскалнская государственная гимназия Рижская государственная 2-я гимназия Даугавпилсская государственная гимназия Рижская государственная немецкая гимназия

Рижская государственная 1-я гимназия и в этом году удерживает лидирующие позиции. В острой конкуренции Рижская государственная 2-я гимназия уступила, заняв третье место, а второе место заняла Агенскалнская государственная гимназия, которая в предыдущие годы неоднократно попадала в пятерку рейтинга и в последние два года держалась на третьем месте. Даугавпилсская государственная гимназия поднялась с занимаемого в прошлом году восьмого места, заняв в этом году высокое четвертое место, а Рижская государственная немецкая гимназия по сравнению с прошлым годом неизменно удерживает свою позицию.

Фонд Атиса Кронвалдса - учреждение, задачей которого является выявление самых талантливых учеников Латвии и содействие их образованию. Деятельность фонда началась в 1988 году, его учредителями были Министерство образования, Совет молодых ученых и специалистов, молодежное предприятие "Контакт", а также ряд молодых ученых и педагогов - устроителей летнего лагеря талантливых школьников "Альфа".

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