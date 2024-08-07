Чтобы максимально избежать ущерба, причиняемого падающими деревьями, деревья нужно регулярно обследовать, особенно после пережитых бурь, сказал арборист и владелец SIA "Labie koki" Эдгарс Нейландс в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

Специалист объяснил, что регулярные осмотры деревьев и удаление самых опасных насаждений уменьшают риск того, что они упадут на другие деревья или объекты. В более развитых странах деревья, растущие в городах, регулярно инспектируются и обрезаются. "Таким образом, из 1000 деревьев можно каждый год удалять, возможно, 10 самых опасных, и в итоге не будет ситуации, когда после бури упадут 100 деревьев" — сказал Нейландс

Арборист призывает уделять особое внимание тем деревьям, у которых недавно появились трещины, гниль или начали расти наросты. Если дерево пережило бурю без повреждений, скорее всего, оно сможет выдержать ещё очень долго.

Представитель компании "Labie koki" указал на парадокс: людям нравятся деревья, многие хотят жить рядом с ними или даже в лесу, но чтобы это сделать, многие деревья приходится вырубать или наносить им повреждения, которые приводят к тому, что деревья падают. Например, при строительстве дома люди вырубают деревья поблизости, а при строительстве подъездного пути или прокладывании кабелей травмируются корни близлежащих деревьев. В будущем это может привести к тому, что деревья упадут. "Не стоит лезть в лес! Это первое. И если мы туда идем, то нужно действовать немного иначе, чем мы привыкли — не повреждая и не вырубая корни", — сказал специалист.

Фирма "Labie koki", у которой заключены договоры с несколькими рижскими муниципальными учреждениями, неделю после бури была загружена работой. Как рассказал Нейландс, после шторма сотрудники компании убрали упавшие деревья по 70 адресах, обслуживаемых "Rīgas namu pārvaldnieks", и по-прежнему поступают новые заявки на уборку деревьев. В целом заявок в десять раз больше, чем обычно. Части упавших деревьев, ветки складываются в кучи и остаются на месте, но в течение ближайшего месяца они будут вывезены, пообещал Нейландс. Это не удается сделать оперативно из-за большой нагрузки.

В компании работают 15 арбористов, но после шторма к команде по уборке деревьев были привлечены все садоводы и строители, которые есть у фирмы - то есть, все, кто умеют пилить. Нейландс прогнозирует, что для обслуживания всех заявок, связанных с ущербом от шторма, компании потребуется ещё примерно месяц.

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