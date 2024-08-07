Омбудсмен ссылается на случай, когда гражданке Украины со статусом международной защиты было отказано в бюджетном месте в одном из латвийских вузов, финансируемом из госбюджета. Отказ был обоснован тем, что выпускница является гражданкой Украины, то есть иностранцем, хотя она успешно сдала государственные централизованные экзамены.

Омбудсмен отметил, что Закон "О поддержке гражданских жителей Украины" предусматривает исключение из общего порядка, установленного Законом "О высших школах" для граждан Украины и членов их семей, которые не могут вернуться в свою страну гражданства и получили статус международной защиты в Латвии. Закон, среди прочего, предусматривает, что учебные заведения или колледжи в рамках своего финансирования имеют право предоставлять скидки на оплату обучения гражданам Украины, также граждане Украины они имеют право претендовать на место, финансируемое из государственного бюджета, в конкурсном порядке.