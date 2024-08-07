В Латвийском онкологическом центре Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) сложную операцию перенес пациент, которому удалили 21-килограммовую опухоль - самую большую опухоль, когда-либо удаленную в больнице и, возможно, в Латвии.

Ранее самой крупной была 15-килограммовая саркома, прооперированная в январе 2020 года в Латвийском онкологическом центре.

По словам главного врача отделения онкологической урологии Клиники урологии и онкологической урологии RAKUS Карлиса Петерсонса, состояние здоровья пациента за сравнительно короткое время стало критическим. Опухоль начала очень быстро расти, и это отразилось в ухудшении не только здоровья, но и качества жизни.

66-летний пациент попал в поле зрения врачей в связи с травмой живота, после чего была проведена компьютерная томография брюшной полости, и врачи обнаружили новообразование справа от почки. Мужчина испытывал сильный дискомфорт, ограниченность движений и трудности с передвижением. Хотя больной и прибавил в весе, в то же время он стал быстро слабеть.

Заведующий онкологической клиникой Арманд Сивиньш после осмотра пациента пришел к выводу, что ему необходимо срочное хирургическое лечение по удалению опухоли.

Операция длилась пять часов, и, как отмечают врачи, это было сравнительно быстро. Операция прошла успешно и без особых осложнений.

Как рассказал Сивиньш, после операции выяснилось, что опухоль весила 21 килограммов и давила почти на все жизненно важные органы брюшной полости и крупные кровеносные сосуды. В ходе операции, кроме опухоли, больному пришлось также хирургическим путем удалить правую почку с надпочечником и большую часть правого купола диафрагмы .

"Другая почка работает, выполняя двойную функцию, и это очень хорошо", - сказал врач.

Послеоперационный период протекал тяжело – пациент провел в отделении интенсивной терапии 11 дней, но сейчас выздоровление идет успешно.

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