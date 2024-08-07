На этой неделе в Риге принимают первую группу детей и молодежи в составе 58 человек из Черниговской области Украины, чтобы предоставить детям, чьи родители заняты обороной Украины, возможность восстановить силы и укрепить здоровье, участвуя в образовательных и развлекательных мероприятиях, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

Рижское самоуправление, откликнувшись на призыв посольства Украины, организует в августе визит в Ригу 100 детей и молодежи из Черниговской области.

"Для жителей Украины не менее важна моральная поддержка, особенно это необходимо детям и молодежи, которые сталкивались с ужасами войны ежедневно и чьи родители вовлечены в обеспечение обороны Украины. Здесь дети и молодежь чувствуют себя в безопасности, ждут, и от них исходит радость, поэтому я очень надеюсь, что во время этого визита они получат приятные эмоции и на секунду смогут не думать об ужасах войны в Украине", - отметил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA/LRA).

И в этом году украинским детям планируется обеспечить содержательно насыщенную программу, которую составят знакомство с культурно-историческим наследием и природой Латвии, активный отдых, творчество, а также совместные мероприятия со сверстниками из Латвии. Предполагается, что 100 детей вместе с 12 сопровождающими педагогами смогут провести в Риге девять дней. Самоуправление выделило на эти цели 96 600 евро из резервного фонда Рижской думы.

В сентябре прошлого года Рижское самоуправление приняло 101 ребенка и подростка из Черниговской области Украины и обеспечило программу отдыха и культурных мероприятий.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !