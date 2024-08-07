Рижский районный суд в Юрмале сегодня приступил к рассмотрению дела, по которому против Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) выступил ее бывший сотрудник и экс-руководитель Кафедры старинной музыки Марис Купчс. Он хочет добиться восстановления на работе, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения (LTV).

Купчс был уволен после того, как студенты стали сообщать о сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии. Купчс требует восстановить его на работе и выплатить ему компенсацию. В суде его представляет юрист Андрис Екабсонс.

В этом судопроизводстве спор идет о том, является ли принятое государственной полицией решение о применении меры пресечения, запрещающей занимать те должности, которые занимал Марис Купчс, достаточным основанием для прекращения трудовых правоотношений, отметила представитель академии Даце Тейце.

На прошлой неделе Рижский городской суд отклонил заявление другого бывшего преподавателя и экс-заведующего другой кафедрой Роландса Кронлакса. Он тоже оспаривал увольнение с работы.

Ранее в марте сообщалось, что полиция начала уголовный процесс в связи со прозвучавшей информацией о возможных домогательствах преподавателей академии к студенткам.

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