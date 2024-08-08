Визит президента Эдгара Ринкевича и его делегации на Олимпийские игры в Париж обошелся Канцелярии президента в 10 965 евро, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

По его словам, Ринкевич возглавлял латвийскую делегацию на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже с 25 по 28 июля. Помимо участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр, 25 июля президент Латвии принял участие в саммите ООН "Спорт для устойчивого развития - быстрее, выше, сильнее, вместе для лучшего будущего" в Париже, а 26 июля - в приеме у президента Франции Эммануэля Макрона.

В состав делегации от администрации президента вошли руководитель канцелярии Гунда Рейре, советник президента по иностранным делам Эдвинс Северс и заместитель руководителя протокола президента Сабина Шване-Станкевича. Перелет всей делегации из четырех человек регулярным рейсом airBaltic Рига-Париж-Рига обошелся в 2 290 евро. Проживание в гостинице для Ринкевича и делегации в течение трех ночей обошлось в 4 987 евро.

Как пояснил Дрегерис, одной из функций президента является представительство государства на международном уровне. Учитывая, что баскетболисты 3х3 убедительно выступали до 4 августа, когда у них появился реальный шанс побороться за олимпийские медали, Ринкевич решил лично посмотреть полуфинальные и финальные игры баскетбольного турнира 3х3.

5 и 6 августа президента Латвии в Париж сопровождали заместитель руководителя протокола президента Шване-Станкевича и специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Давис Доршс. Перелет для трех человек регулярным рейсом airBaltic Рига-Париж-Рига обошелся в 2418 евро. Дрегерис отметил, что это немного больше, так как билеты покупались незадолго до полета. Расходы на гостиницу для всей делегации составили 1 270 евро.

В то же время советник президента добавил, что Ринкевич и делегация были аккредитованы как официальные гости XXXIII летних Олимпийских игр, поэтому наблюдение за стартами латвийских спортсменов было бесплатным.

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