Почти во всех официальных местах для купания качество воды снова соответствует требованиям, передает агентство LETA со ссылкой на Инспекцию здравоохранения.

Проанализировав полученные от Юрмальского самоуправления результаты проб воды для купания, инспекция пришла к выводу, что микробиологическое качество воды в местах для купания соответствует норме. В связи с этим на всех официальных пляжах Юрмалы снова разрешено купаться.

Инспекция отменила ранее установленную рекомендацию не купаться на Рижском пляже в Румбуле.

В настоящее время рекомендация не купаться сохранена на пляже правого берега Лиелупе в Елгаве. Поскольку в самоуправлении Елгавы продолжается вывод паводковых вод с затопленных территорий, инспекция по-прежнему рекомендует не купаться и в Лиелупе на Почтовом острове.

Инспекция также рекомендует не купаться на пляже в заливе Луцавсалы в Риге, так как там существенно размножились сине-зеленые водоросли.

Пляж в Липушки на озере Разнас закрыт на время строительных работ.

На остальных 55 официальных пляжах купаться разрешено.

Следующая лабораторная проверка воды на всех официальных пляжах будет проведена 26 и 27 августа.

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