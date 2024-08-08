Мясной павильон планируется отдать под культуру и искусство, презентуя концепцию пространственного развития Рижского Центрального рынка на ближайшие десять лет, сообщил представитель SIA "Wealth.Investments" Аусеклис Сарканс.

Концепция, разработанная по заказу SIA "Rīgas nami" компанией SIA "Wealth.Investments" в сотрудничестве с архитектурным бюро SIA "Teeja arhitekti", обозначает "дорожную карту" на предстоящие годы, чтобы в развитие рынка целенаправленно вкладывались инвестиции. Окончательное решение о дальнейшем развитии Рижского Центрального рынка и необходимых вложениях должно быть принято владельцем рынка — Рижским самоуправлением.

Разработанная концепция предусматривает разделение десяти гектаров рыночной территории на функциональные зоны. Например, продовольственный рынок будет размещен в существующих четырех павильонах, а Мясной павильон будет отдан под искусство и культуру. На первом этаже зданий в Спикери планируется расположить торговые предприятия, а второй этаж отдадут под офисные помещения.

Территорию бывшего рынка промышленных товаров планируется отдать под парковку и ночной рынок фермеров до 2030 года, а после 2030 года там может быть создан пункт мобильности для междугородных микроавтобусов.

В первый павильон планируется перенести торговлю мясными продуктами. Второй или гастрономический павильон будет

отдан под услуги общественного питания, в третьем павильоне будут продаваться молочные продукты, хлеб и деликатесы. Рыбный павильон продолжит использоваться для продажи рыбы и овощей.

Открытое пространство рынка также будет разделено на несколько площадей: центральную, рыночную, Негю, а также площадь Беньямина, где сейчас размещена строительная техника для трассы "Rail Baltica". На этих площадях в будущем сохранятся торговые места, а также зеленые насаждения.

Сарканс считает, что реализацию концепции следует начинать с территории бывшего рынка промышленных товаров, которая уже освобождена, и можно оборудовать автостоянки.

Концепцию пространственного развития Рижского Центрального рынка планируется реализовать в течение пяти-семи лет, и на эти цели потребуется 44 миллиона евро.

Общие капитальные вложения самоуправления составят около 14 миллионов евро. Главным образом эти деньги предусматривается вложить в усиление конструкций 2-5-го павильонов, ремонт крыш и зданий, чтобы до 2027-2028 годов устранить недочеты, выявленные Государственным бюро строительного надзора. Также средства нужно будет инвестировать в благоустройство территории.

Около 16 миллионов евро будет вложено в приспособление Мясного павильона под нужды площадки для культурных мероприятий государственного значения. Для создания определенных программ планируется привлечение дополнительного, в том числе государственного, финансирования.

Общие капитальные вложения SIA "Rīgas nami" составят около 14 миллионов евро, предназначенных для приспособления и модернизации павильонов, а также для ремонта фасадов и внутренних помещений зданий в Спикери, на улицах Пуполу и Ластадияс. Дополнительно планируются вложения в ремонт существующих торговых мест на закрытой территории и установку новых торговых киосков, а также благоустройство территории.

Лидер "Ghetto Games" Раймондс Элбакянс положительно оценил концепцию пространственного развития Рижского Центрального рынка, призвав найти место для мероприятий "Ghetto Games", чтобы привлечь так называемых "детей Origo".

Председатель правления "Rīgas nami" Байба Беатрисе Слеже напомнила, что Рижский Центральный рынок является частью исторического центра Риги, куда уже сейчас интегрируется железнодорожная инфраструктура "Rail Baltica". Поэтому сейчас очень важно, чтобы владелец определился с тем, каким он хочет видеть этот значимый объект для жителей города и иностранных гостей. Даже будучи модернизированным и приспособленным к современным требованиям, рынок

сохранит свое историческое очарование и останется живой и динамичной частью города, где покупатели встречаются с торговцами, проводятся различные мероприятия и проходят культурные события, подчеркнула Слеже.

Как уже сообщалось, концепция Рижского Центрального рынка разрабатывается на ближайшие десять лет и включает как оценку текущей ситуации, так и долгосрочный план развития, цели и ожидаемые результаты.

В 1997 году Рижский Центральный рынок вместе со Старой Ригой был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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