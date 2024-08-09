Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы подписал договоры с Центральным агентством по финансовым договорам на реализацию двух проектов, чтобы получить более десяти миллионов евро из фондов Европейского Союза (ЕС) для создания 351 социальной квартиры. Реализация проектов значительно расширит муниципальный жилой фонд и сократит на 18%-20% очередь на квартиры.

"Рижская дума постоянно расширяет предоставление жилищных услуг, особенно для социально и экономически менее защищенных рижан. Сейчас программы жилищной поддержки используют более 11 тысяч рижан. Подписание договоров на реализацию проектов является - одна из самых значимых инвестиций последних лет в увеличение объема

и повышение качества муниципальных жилищных услуг. В ходе проектов мы восстановим и модернизируем более 190 квартир, принадлежащих самоуправлению, а также отремонтируем три здания, обеспечив жильем как минимум 155 домохозяйств. Это важный шаг в сокращении очередей на квартиры в Риге", - подчеркнул председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas Attīstībai).

"Привлечение финансирования Европейского Союза на восстановление жилого фонда, принадлежащего Рижскому самоуправлению - результат многолетней работы специалистов департамента. Была разработана проектная документация на реконструкцию трех зданий, определены нужды самоуправления и включены в инструмент поддержки ЕС. Реализуя эти важные проекты, самоуправление одновременно решает несколько проблем: будет оказана помощь лицам, которые нуждаются в муниципальном жилье, будут приведены в порядок здания, принадлежащие самоуправлению, они будут преобразованы в энергоэффективные здания с современными квартирами, соответствующими сегодняшним требованиям", – отмечает заместитель директора Департамента жилья и окружающей среды по вопросам доступности жилья Даце Зиединя.

Перестройка трех социальных домов

В ходе проекты будут реновированы три жилых дома:

На улице Лиелупес 1 корпус 10;

На улице Доломита1

На улице Прушу 25A.

В здании на улице Лиелупес будет создано 38 квартир, включая четыре квартиры для группового проживания, на улице Доломита будет - 39 квартир, а на улице Прушу будет - 78 квартир. Таким образом, после реализации проекта помощь самоуправления в решении жилищного вопроса получат 155 домохозяйств.

Проект планируется завершить к концу 2027 года. Общий бюджет проекта составляет 19,6 миллиона евро, из которых 7,65 миллиона евро – это средства Европейского фонда регионального развития (ERAF), а 11,97 миллиона евро – финансирование Рижского самоуправления.

Ремонт социальных квартир

В ходе проекта планируется до конца 2027 года восстановить 196 не сданных в аренду квартир, принадлежащих Рижскому самоуправлению.

Общий бюджет проекта составляет 2,95 миллиона евро, из которых 2,5 миллиона евро — средства Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), а 0,45 миллиона евро — финансирование муниципалитета.

Подготовленные департаментом заявки на проекты были оценены в рамках открытого конкурса и конкурировали с другими самоуправлениями Латвии. Цель проекта — сократить очередь на получение жилья и время ожидания помощи в решении жилищного вопроса для социально и экономически уязвимых лиц.

Поддержка из фондов ЕС на создание социального жилья предусмотрена в рамках специфической цели программы политики Когезии ЕС на 2021–2027 годы "Содействие социально исключенным сообществам, домохозяйствам с низкими доходами и уязвимым группам, включая людей с особыми потребностями, в социальной и экономической интеграции посредством реализации интегрированных действий, включая обеспечение жильем и социальными услугами" в рамках мероприятия "Обновление социального жилья или строительство нового социального жилья".

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