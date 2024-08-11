В июле средняя сумма корзины покупки школьных товаров в Латвии составила 62 евро, в то время как год назад она была 60 евро, свидетельствуют данные интернет-магазина "220.lv".

Представители "220.lv" отмечают, что сейчас постепенно увеличивается количество покупок, связанных с подготовкой к школе. В соседних странах тренды в интернет-магазинах компании схожи: в Литве на школьные товары тратится около 60 евро, а в Эстонии — 76 евро.

В июле наблюдается рост числа ранних покупок школьных товаров по сравнению с июнем, их количество увеличивается примерно до 70%. Традиционно наибольшая активность покупателей наблюдается в августе, особенно во второй половине месяца и в начале сентября.

Руководитель отдела продаж "220.lv Marketplace" Карлис Озолс отмечает, что в этом году также есть покупатели, которые заранее приобретают товары для школы, но будет достаточно много людей, которые купят необходимое позже. Тем не менее, он указывает, что в корзинах покупок уже сейчас преобладают основные школьные товары — канцелярские принадлежности, пеналы и рюкзаки.

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