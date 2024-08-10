18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные украинцы должны обновить свои персональные данные. Он касается и тех обладателей украинских паспортов, которые живут за границей, в том числе уехавших еще до войны. Будут ли применены какие-либо санкции по отношению к тем, кто не обновил свои данные, спросил портал rus.lsm.lv у посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола.

"Закон предусматривает ответственность только для тех граждан Украины, которые находятся внутри страны. Те, кто находится за ее пределами, подчиняются законам тех стран, в которых они пребывают. Мы не будет гоняться за украинцами по улицам Риги, чтобы забрать их в армию. Это вопрос личной ответственности. Мы предлагаем этим людям вернуться. Но выбор они делают сами", — сказал посол.

По словам г-на Куцевола, довольно много проживавших за границей украинских мужчин решили добровольно вернуться на родину. После прохождения военного обучения в Польше они присоединятся к украинской армии.

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