Возможно, памятников в Риге станет меньше, поскольку вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) совместно с организацией "Центр общественной памяти" призывает к демонтажу в Риге восьми символов, связанных с эпохой коммунизма и российского империализма, пишет портал Lsm.lv.

Среди них памятники известным деятелям латышской культуры – повторно предложено демонтировать в парке Кронвальда памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу, автору классического произведения латышской литературы "Глупый Даука", более известному как Судрабу Эджус. С другой стороны, возле Латвийской национальной оперы и балета, возможно, больше не будет памятника знаменитому артисту балета Марису Лиепе. Почему же эти и другие символы нужно демонтировать и как на это смотрят эксперты отрасли?

Возможно, на своем нынешнем месте не следует находиться и статуе полководца Барклая де Толли, которая стоит сейчас на Эспланаде.

Аналогичной могла бы быть и судьба памятника русским солдатам 1701 года на Луцавсале, памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, рядом с Министерством земледелия, и памятной доски писателю Валентину Пикулю, прожившему большую часть жизни в Риге.

Мемориал созданию Московского сада тоже мог быть демонтирован — теперь эта территория известна как Латгальский парк. На Мангальсале внимание Ратниекса привлекли так называемые царские камни, которым 160 лет.

Вице-мэр: Эти объекты прославляют российский империализм

Как подчеркнул Ратниекс, эти объекты прославляют коммунистический тоталитарный режим, российский империализм и русификацию.

"Сейчас подобные идеологические символы больше немыслимы в Риге, в независимой Латвии. Тем более когда мы видим, что рядом с нами находится государство-агрессор, которое ведет военные действия в соседней стране. Прославлять сейчас историю этого государства, его людей, укреплявших его проявления против латышского и других народов — этого больше допускать нельзя", - заявил Ратниекс.

Объекты оценивались по определенным критериям

К демонтажу объектов призывает организация "Центр общественной памяти", причем историки и исследователи, по их утверждениям, руководствовались определенными критериями, а не свободным выбором.

"Памятных объектов не должно быть не каким-то коллаборационистам, каким-то служащим советской оккупационной власти, но только представителям высшей оккупационной власти, ее военным представителям, как и лицам, действовавшим против Латвийской Республики [в 20–30-е годы прошлого века], чтобы ликвидировать ее государственную независимость", - заявил представитель центра Дидзис Шенбергс.

В качестве примера Шенбергс приводит автора повести "Глупый Даука" Судрабу Эджуса.

"Он работал в Коммунистическом университете западных наций Юлиана Балтазара Мархлевского, который являлся не университетом, а школой шпионов и диверсантов, где людей обучали, чтобы они могли подорвать Латвийскую Республику и уничтожить ее независимость, что им и удалось сделать. Это единственная причина, по которой оценивает "Центр общественной памяти".

Не из-за за симпатии к левым идеям или социалистическим идеалам, но четко и ясно — из-за действий против Латвийской Республики", – говорит Шенбергс.

С другой стороны, памятник артисту балета Марису Лиепе, построенный на средства меценатов Бориса и Инары Тетеревых, организация призывает демонтировать, потому что скульптура артиста была создана благодаря его высокому статусу в московском Большом театре. Памятник высотой в несколько метров также вредит зданию оперы и балета. Вместо него должен быть памятник композитору Альфреду Калниньшу, который находится на другой стороне канала.

Кроме того, памятник Лиепе признан художественной неудачей, говорит Шенбергс.

Однажды уже отклонили

Демонтаж многих памятников и других объектов уже рассматривался в Рижской думе в марте прошлого года, когда впервые говорилось о демонтаже памятников Барклая де Толли и Судраба Эджусу. Тогда совет по памятникам Рижской думы проголосовал против. Однако почти за полтора года юридическая система изменилась, говорит присяжный адвокат, доктор юридических наук Кристине Яриновска.

"На тот момент еще не было принято решение Сената Верховного суда, в котором указано, что хотя частное лицо в настоящее время не может подать иск о сносе памятников в публичном пространстве, это не означает, что самоуправление не должно это рассматривать по собственной инициативе, и если что-то на данный момент не включено в список, это не освобождает самоуправление от обязанности регулярно проверять, оценивать свое общественное пространство и избавляться от этих объектов пропаганды. Это значит. что у самоуправления здесь нет свободы действий, это обязанность", - сказала юрист.

Совет по памятникам планирует рассмотреть судьбу объектов через пару недель. Правда, решение совета носит лишь рекомендательный характер. Окончательное решение примут депутаты на заседании думы.

Член совета и директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс не захотел до заседания комментировать призыв вице-мэра Ратниекса: "То, что идет дискуссия об объектах, памятниках, мемориальных досках, – это здоровый процесс. Я не вижу в этом никаких проблем, но решение должно быть разумным".

Охраняемый — только памятник Судрабу Эджусу

Совет по памятникам попросил мнения Управления национального культурного наследия. Из восьми объектов в список охраняемых государством памятников культуры включен только памятник Судрабу Эджусу.

Это означает, что его можно только переместить, но не снести. Судьбу остальных объектов самоуправление может решить само.

Правда, несколько объектов расположены в историческом центре, охраняемом ЮНЕСКО.

"Некоторые из этих объектов все же связаны с историей Латвии и Риги. Мы не можем стереть ее полностью. Та же Луцавсала – это спорный вопрос, столь же трудный, как и оценка роли отдельных личностей и их отношения к Латвии и в то же время их вклада отчасти и в латышскую культуру", - говорит историк Янис Асарис.

Чувствуется политический привкус

Возможный демонтаж указанных объектов не повлияет на общество. Большинству людей это скорее будет безразлично, поскольку даже рижане мало что знают о памятных местах Риги, считает ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

"Это имеет смысл настолько, насколько вписывается в нынешний климат общественного мнения или климат в столице в целом, где идет процесс очистки общественного пространства от различных символов, связанных с более ранними периодами истории, которые были неблагоприятными или воспринимались как неблагоприятные для государственности Латвии. То, что такие шаги могут сделать что-то важное в общем пространстве памяти и быть связаны с исцелением коллективной травмы, что тоже можно прочитать между строк, - это, конечно, преувеличение. Все это имеет только политический привкус, не больше", — говорит Капранс.

Демонтировать объекты неправильно, поскольку это упрощает историю, считает Иева Астаховска, искусствовед, исследователь и преподаватель Латвийской академии художеств, работающая в отрасли не менее 20 лет.

"Мне кажется очень странным это сравнение — очищать общественное пространство. Это не квартира, которую мы убираем раз в день, или раз в неделю, или раз в год. Это среда с огромным количеством исторических слоев.

Такое искусственное стирание одного слоя деформирует и городскую среду, и наши знания истории, потому что наследие периода оккупации имеет больший смысл, если оно остается, и через него можно рассказывать историю", - считает искусствовед.

Возможно, еще несколько

Если большинство депутатов дадут добро, объекты могут быть демонтированы уже в этом году, считает вице-мэр Ратниекс. Можно бы убрать и еще несколько - на улице Краславас, памятную доску нелегальной типографии "Cīņa", в Старой Риге - памятную доску российскому императору Петру I. Также неуместны предложения на русском языке на двух бронзовых информационных табличках возле памятника Свободы, где текст на разных языках. Их можно заменить, например, на французский.

Вице-мэр не смог сказать, будет ли уничтожен какой-либо из объектов. С другой стороны, "Центр общественной памяти" не предполагает, что они будут уничтожены. Их можно отдать дарителям или перенести, например, в музей.

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