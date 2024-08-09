Латвийская национальная авиакомпания airBaltic решила отменить рейсы в Тель-Авив и обратно и на следующей неделе, с 12 августа по 18 августа, из соображений безопасности, сообщил агентству LETA пресс-секретарь airBaltic Аугуст Зилбертс, комментируя возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее airBaltic приняла решение отменить полеты в Тель-Авив и обратно до воскресенья, 11 августа.

Он отметил, что авиакомпания продолжает поддерживать тесные контакты с национальными и международными властями, оценивая возможные риски для полетов в Израиль.

Отмена рейсов связана с растущей напряженностью в отношениях между Израилем и Ираном.

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