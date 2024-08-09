Рижский городской суд 15 августа в 11:00 рассмотрит заявление Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) против объединения политических партий "Новое согласие" о приостановке их деятельности, свидетельствует информация в судебном календаре, передает агентство LETA.

KNAB сообщил, что согласно установленному частью пятой статьи десятой Закона о финансировании политических организаций, если политическая организация не представляет годовой отчет, начальник KNAB обязан инициировать приостановку деятельности соответствующей политической организации в судебном порядке.

"Новое согласие" не представило KNAB годовой отчет за 2022 год. По этой причине KNAB обратился в суд с заявлением о приостановке деятельности этого объединения политических партий.

"Новое согласие" зарегистрировано в 2018 году и в его правлении работали Глория Йонане, Янис Кузин и Юрис Журавлев.

Сейчас в Рижском городском суде находится дело против Журавлева за публичный призыв выступить против независимости Латвии - высказанное в радиоэфире обращение к лидеру российского режима Владимиру Путину с просьбой оккупировать Латвию.

Кузин скончался после продолжительной болезни 3 февраля этого года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !