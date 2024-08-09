Вовлеченный в скандал латвийский туроператор Fisom обещает в ближайшее время разъяснить сложившуюся ситуацию, свидетельствует информация, обнародованная компанией, сообщает агентство LETA.

В заявлении, обнародованном на сайте Fisom, компания пообещала в ближайшее время дать "широкое разъяснение" происходящему, а все вопросы, а также возможные споры, которые могут возникнуть между вовлеченными сторонами, компания намерена решать правовым путем.

Кроме того, компания просит всех заинтересованных лиц соблюдать этику, а также не высказывать угрозы представителям туроператора.

Как уже сообщалось, застрявшие в Испании дети, которые через Fisom отправились в лагерь для серфинга в Португалии, призваны подготовиться к выезду. В пятницу днем планируется выезд в Латвию.

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