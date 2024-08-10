С тех пор как увеличился список нелегальных телевизионных программ, а в законы были внесены поправки, предусматривающие более строгое наказание для нарушителей, Государственная полиция регулярно проводит проверочные рейды. Руководитель места отдыха в Даугавпилсе признал, что стражи порядка проверяют его телевизор уже в четвертый раз. Юридические лица закон соблюдают, показал рейд, в который вместе с полицейскими отправились журналисты Латвийского телевидения (LTV). Об этом сообщает LSM.lv.

Первая остановка - фитнес-клуб. Владельца нет на месте, ему звонят. Сотрудники включают телевизор, полицейские просят переключить каналы, проверить, нет ли там запрещенных программ. Их также просят предоставить документ, подтверждающий заключение договора с поставщиком телевизионных услуг. Нарушений не выявлено.

Владелец фитнес-клуба Дайнис Покшанс заявил LTV, что клиентам вполне достаточно предложения Tet или Go3, российскими каналами никто не интересовался.

В обеденное время в местах развлечения и отдыха немноголюдно. На следующем пункте контроля нарушения также не были выявлены. По словам управляющего Арниса Дронки, в его заведении клиенты в основном смотрят спортивные трансляции, музыкальные каналы. Однако раньше местные жители смотрели теперь уже запрещенные телеканалы без специальных устройств, обычные антенны без проблем ловили сигнал из Беларуси.

Госполиция подтверждает сделанные во время рейда наблюдения: юридические лица в основном соблюдают закон. Нарушения чаще встречаются среди физических лиц, которые смотрят нелегальное телевидение дома.

"Иногда выявляем нарушения, когда сотрудник реагирования, отвечая на вызовы, констатирует нарушения, иногда поступает информация от жителей", - пояснила старший инспектор группы профилактики Южно-латгальского полицейского участка Инесе Новицка.

Сигнал нелегального телевидения часто ловят через спутниковые антенны. В Госполиции сообщили, что в таких случаях жители пытаются их убедить, что они так больше не делают, провода вырваны, а тарелка просто декоративная.

"Причины разные: "я раньше смотрел, буду и дальше смотреть". Возможно, они не до конца осознают, что пропаганда все еще транслируется через российское телевидение", - отметила Новицка.

Физических лиц наказывают административно, выписывают штрафы. Юридические лица уже привлекаются к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

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