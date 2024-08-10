Самоуправление Ропажского края получило результаты углубленных анализов, проведенных BIOR в июле, которые подтвердили распространение сине-зеленых водорослей в местах для купания на озерах Балтэзерса и озере Лангстини, и поэтому призывает жителей не купаться там, сообщили порталу Delfi в Ропажском муниципалитете.

"Призываем жителей не купаться в Балтэзерсе на улице Саулстару 2А в Букулты, а также возле санатория Baltvilla, а также в местах для купания в озере Лангстини. Просим жителей быть осторожными, так как после ливней 29 июля вода стала более мутной и в нее могло попасть нежелательное загрязнение. Кроме того, после недавних жарких дней существует повышенный риск размножения фитопланктона и водорослей", - сообщила представитель Ропажского края Инесе Скрастиня.