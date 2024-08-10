Украина имеет право на самооборону от неспровоцированной и необоснованной российской военной агрессии, и Министерство иностранных дел (МИД) Латвии считает, что украинское контрнаступление на Курскую область в приграничной зоне России является реализацией этого права, что соответствует международному праву.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов с 7 августа ввел в регионе чрезвычайное положение регионального уровня для "ликвидации последствий" наступления украинской армии. Украинские войска вошли в Курскую область со вторника, 6 августа.

Европейский союз (ЕС) считает украинскую военную операцию в Курской области законной частью оборонительной войны, подтвердил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Брюсселе в четверг, 8 августа.

Украина имеет право защищаться от России, в том числе нанося удары по противнику на его территории, заявил главный дипломат ЕС. Он также подтвердил, что ЕС "полностью поддерживает Украину в ее законной самообороне против агрессии", и заявил, что ЕС продолжит оказывать Киеву "политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь".

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