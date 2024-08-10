Говорить об обязательном призыве женщин в Службу государственной обороны (СГО) было бы преждевременно, заявил агентству LETA заместитель директора департамента государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе.

Он отметил, что в настоящее время в СГО служат 11 женщин. Две женщины добровольно отправились на второй призыв, а девять - на третий.

Граузе убежден, что к обсуждению вопроса об обязательном призыве женщин можно будет вернуться позже, поскольку сейчас необходим анализ, хотя бы для того, чтобы понять позицию общества по этому вопросу.

"Если мы говорим, что призыв женщин должен быть обязательным, то сразу возникает ряд вопросов, а именно: будет ли количество призывников пропорциональным между мужчинами и женщинами или женщин будет призываться больше", - подчеркнул Граузе.

Он также сообщил, что уже более 40% первого призыва СГО приступили к службе в армии.

Граузе отметил, что 111 молодых людей выбрали профессию солдата. В целом 90% отслуживших дали положительную оценку своему опыту службы. Ряд военнослужащих также воспользовались возможностью начать учебу в вузах.

Начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Гунтарс Страздитис заявил, что служба функционирует хорошо и продолжает развиваться и эволюционировать. По его словам, в ближайшем будущем необходимо принять законы для улучшения дисциплины на военной службе и продолжить работу над инфраструктурой.

Первый призыв в армию начался 1 июля 2023 года на добровольной основе и завершился 31 мая этого года.

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