В большинстве региональных больниц ситуация схожая, однако не везде руководство с безнадежностью опускает руки, видя, что выделенные государством квоты тают, как снег. Больницы ищут и находят решения, к сожалению, такие, которые вынуждают пациента все больше платить из личного кошелька. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

"Знаю, что есть больницы, которые за обследования в приемном отделении требуют оплаты с пациентов, состояние которых не острое. Мы этого пока не практикуем, хотя имеем право требовать оплату с учетом правил Кабинета министров. В Алуксненской больнице пациенты платят только за медикаменты, если не происходит госпитализация. Сейчас в Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая пересматривает правила, определяющие, за какие медицинские услуги, полученные пациентом на койке приемного отделения в течение 24 часов, следовало бы платить государству, а за какие - самому пациенту", - рассказала председатель правления Алуксненской больницы Марута Каулиня.

Проанализировав причины, по которым так много людей обращается в приемное отделение больницы, председатель правления больницы обратила внимание на то, что этому способствует и отношение Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

"У нас были случаи, когда врач болеет три месяца и, как следствие, не выполняет выделенную государством квоту. Вернувшись на работу, он бы эту квоту восполнил, но НСЗ ее не учитывает - квоту отбирают и отдают какому-то другому региону. Если хирургу в дневном стационаре на год выделяют из госбюджета 600 евро на операции, это же ненормально. Таким образом больницу подталкивают к введению платных операций", - заключает Каулиня и добавляет, что обследования, которые проводятся в приемном отделении, причисляются к выделенной государством амбулаторной квоте.

Многие, кому требуется амбулаторное лечение , не могут получить его за государственные деньги, поскольку квота уже вычерпана в приемном отделении. Нехватку государственных квот остро ощущает и Баускская больница, но она ищет собственные решения. Например, обеспечивает консультации специалистов дистанционно. В приемном отделении Айзкраукльской больницы уже с 1 июля введена плата за визит к хирургу и травматологу в вечерние и ночные часы. Это тоже медицинское учреждение первого уровня.

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