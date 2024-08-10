В начале следующей недели после длительного перерыва соберется на заседание правительственная коалиция, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Эвики Силини Алексис Золднерс.
Заседание назначено на понедельник, 12 августа, на 15.15.
В первые недели августа коалиционные партии не проводили встреч по сотрудничеству.
В этот период, с 1 по 11 августа, премьер-министр Силиня находилась в ежегодном отпуске. Во время ее отсутствия обязанности премьер-министра исполняли министр юстиции Инесе-Либиня Эгнере и министр внутренних дел Рихард Козловскис.
В отпуске были и некоторые другие министры.
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