На этой неделе в киногородке Cinevilla прошли ежегодные учения для электромонтеров и других специалистов отрасли энергетики. Профессиональные учения были организованы Sadales tīkls. В этом году они были посвящены обслуживанию и восстановлению электросети в условиях военного кризиса. Портал Delfi также имел возможность принять участие в обучении. В роли электромонтера выступил Эдгарс Балиньш.

В учениях приняли участие около 450 человек со всех стран Балтии. В ходе учений была имитирована ситуация военного вторжения. Согласно описанию ситуации, участники должны были проверить свои навыки ориентирования по географическим координатам, навыки оценивания состояния электросистемы и устранения повреждений, навыки управления беспилотниками и их использования в кризисной ситуации.

Также отрабатывались навыки оказания первой помощи себе и другим пострадавшим. В учениях приняли участие сотрудники Sadales tīkls, а также других латвийских энергитических компаний, и их коллеги из Литвы и Эстонии.

Как и каждый год, судьи оценивали техническую точность и командную работу специалистов, уделяя особое внимание соблюдению техники безопасности на работе в условиях военного кризиса.

В Cinevilla также состоялась дискуссия, в ходе котрой эксперты в области обороны поделились своими рекомендациями о том, как подготовить себя и свою семью к кризисной ситуации. Например, что включить в тревожный чемоданчик.

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