Легендарный ресторан Sēnīte опубликовал в социальной сети Facebook историческое видео. Оно было снято в 1980-х годах и дает представление о том, как в ресторане проходило обучение молодых специалистов. Об этом сообщает TV3.

Ресторан Sēnīte был местом для практики многих учеников школ, которые получали профессии повара, кондитера и официанта. Возможно, кто-то на этих кадрах узнает себя, и это станет возможностью вновь пережить моменты, когда ресторан еще был на пике своей славы, пишут представители Sēnīte.

Квалифицированные шеф-повара, такие как Маргриета Берке и Лилита Йонина, были наставниками этих учеников. После окончания учебы молодые повора работали в Sēnīte, который в то время был местом мечты для каждего начинающего специалиста. Например, шеф-повар Малпилсской усадьбы Айя Габране первым кулинарным навыкам обучалась именно в ресторане Sēnīte.

"Спасибо Инте Берзине за воспоминания, запечатленные на видео, которыми мы делимся с вами в сокращенной версии! Ее также можно увидеть на кадрах во время работы с молодежью на кухне. Инта Берзиня проработала в ресторане 32 года (1968-2000) на разных должностях, а с 1988 по 1994 год она была заместителем директора", - написали представители ресторана.

Ранее сообщалось, что предприятие Latvian Catering Company приступило к работам по обновлению популярного в свое время ресторана Sēnīte и приведению в порядок территории вокруг него. Работы будут проводиться поэтапно.

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