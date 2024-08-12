По соображениям безопасности латвийская национальная авиакомпания airBaltic отменила полеты в Тель-Авив и на этой неделе, с 12 августа по 18 августа, сообщил агентству LETA представитель предприятия Аугуст Зилбертс в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее airBaltic решил отменить полеты в и из Тель-Авива до воскресенья, 11 августа, однако в соответствии с оперативной информацией позже было решено не осуществлять рейсы по этому маршруту еще одну неделю.

Зилбертс отметил, что airBaltic непрерывно следит за ситуацией в Израиле и поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями, взвешивая возможные риски полетов в Израиль

Кроме того, он напомнил, что в связи с отменой рейсов пассажирам следует связаться с колл-центром airBaltic.

Ранее Зилбертс отметил, что ситуация с безопасностью в Израиле может быть изменчивой, поэтому авиакомпания сохраняет гибкость и при необходимости готова изменить расписание полетов.

Как сообщалось, немецкая авиакомпания Lufthansa и авиакомпании ее группы из соображений безопасности также отменили еще больше рейсов на Ближний Восток.

Отмена рейсов связана с растущей напряженностью между Израилем и Ираном.

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