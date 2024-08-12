Хотя общая сумма накоплений латвийцев на черный день или на непредвиденные случаи довольно велика — более десяти миллиардов евро, так называемая финансовая подушка безопасности в коммерческом банке накоплена лишь небольшой частью населения Латвии, пишет Lsm.lv.

"Если посмотреть на общие суммы депозитов в коммерческих банках Латвии, то это довольно крупная цифра – в общей сложности более 10 миллиардов евро", — рассказал председатель правления дочерней компании банка Citadele CBL Asset Management Карлис Пургайлис.

Он также указал, что в середине прошлого года накопления уменьшились и упали ниже десяти миллиардов евро, но сейчас их объем немного увеличился.

"Из этих десяти миллиардов восемь миллиардов евро хранятся на расчетных или карточных счетах и, по сути, доступны населению сразу по их запросу. Около 700 миллионов евро находятся на сберегательных счетах, и 1,3 миллиарда евро – на срочных депозитах, где самый популярный срок составляет до 12 месяцев", — пояснил Пургайлис.

Однако накопления на черный день, то есть финансовая подушка безопасности на случай непредвиденных расходов, созданы лишь небольшой частью населения Латвии, и в целом картина неутешительная.

"Можно сказать, что до 20% населения владеет до 90% всех этих накопленных средств", — отметил эксперт.

Факт того, что накопления латвийцев на черный день недостаточны, подтвердил и руководитель Финансового института Swedbank Рейнис Янсонс.

"Если мы оцениваем, сколько людей создали достаточные накопления, которые обычно считаются в размере трех месячных доходов, то таких людей в обществе около одной трети. То есть, две трети общества не имеют таких накоплений. Это означает, что они только в начале пути, кто-то на полпути. Это означает, что у большой части людей этих накоплений нет в полном объеме", — считает Янсонс.

Эксперты банков единогласны в том, что возможности людей откладывать деньги на черный день тесно связаны с их финансовыми возможностями.

"Я считаю, что желание накопить хотя бы какую-то подушку безопасности есть у каждого, но у большинства населения уровень доходов все еще сравнительно низкий, а расходы на повседневную жизнь и коммунальные услуги очень велики, что не позволяет откладывать деньги", — отметил Пургайлис.

Думая о создании подушки безопасности и о том, где разумнее хранить деньги, эксперты подчеркнули, что черный день непредсказуем. В отличие от, например, выхода на пенсию. Поэтому важно, чтобы в случае необходимости к деньгам можно было быстро получить доступ без дополнительных затрат.

"Обычно рекомендуется хранить деньги на случай непредвиденных обстоятельств на депозите, краткосрочном или в каком-либо другом доступном инструменте. Сберегательный счет был бы самым популярным, так как к нему можно быстро получить доступ. И деньги не вложены в финансовые рынки, которые иногда испытывают краткосрочные колебания. И не нужно терять деньги на финансовых рынках только из-за краткосрочной проблемы", — отметил Янсонс.

Если рассматривать общие финансовые активы населения Латвии, не учитывая недвижимость и инвестиции в компании, видно, что 85% финансовых активов находятся в виде вкладов в коммерческих банках, сообщил Пургайлис. "Эти вклады обычно находятся либо на текущих счетах, либо на сберегательных счетах, либо на срочных депозитах", — подчеркнул он.

Около 16% финансовых активов населения вложены в другие инструменты, привязанные к финансовым рынкам. "За последние несколько лет популярность приобрели сберегательные облигации Латвийского государства, в которые на данный момент вложились около восьми тысяч жителей. И их общий объем составляет почти 300 миллионов евро", — объяснил эксперт.

Исполнительный директор "Клуба инвесторов" Каспарс Пейсеникс призвал создать фонд на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в ситуации, когда, например, ломается холодильник или автомобиль, человек мог бы решить проблему сам, не прибегая к потребительскому кредиту.

"Когда такой фонд создан, я бы рекомендовал не сразу приступать к созданию подушки безопасности. Но вначале погасить дорогие кредиты – все потребительские кредиты, кредитные карты, дорогие автолизинги. Я имею в виду кредиты с процентными ставками 8, 10, 15, 20, 25%. Их нужно сначала погасить. Когда эти кредиты будут погашены, скорее всего, будут и средства, чтобы начать формировать подушку безопасности", — рассказал Пейсеникс.

Специалист подсчитал, что человеку, у которого обеспечены социальные гарантии, подушка безопасности в размере трех месячных зарплат была бы достаточной. Чтобы, например, в случае временной нетрудоспособности или безработицы можно было прожить как минимум полгода, почти не меняя своих повседневных привычек.

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