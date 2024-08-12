Этим летом в столице открыто 11 новых бесплатных пунктов с питьевой водой, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Жители и гости Риги могут освежиться в жаркое время в уже 36 местах, где подается вода из городского водопровода. Вода - чистая, качественная, безопасная для употребления. К тому же качество воды регулярно проверяется.

В этом году новые краны были установлены на Центральном рынке между Мясным и Молочным павильонами, в парке Анниньмуйжас, Латгальском парке, сквере у Оперы, парке Нордекю, в Виестурдарзсе, в лесу Бикерниеку, на набережной Болдераи, у пруда Марам, а также рядом с деревянной террасой и скейтборд-площадкой в парке Победы.

В 2022 году в Риге было установлено семь таких кранов, к которым в 2023 году добавились еще 11.

Кроме того, в прошлом году предприятие "Rīgas ūdens" возобновило работу исторического Домика с источником воды напротив бульвара Райниса 3. Действует кран, находящийся в управлении "Rīgas nami", на Ратушной площади — статуя Роланда. В этом году в ведение "Rīgas ūdens" также перешел кран на улице Ластадияс 2 возле концертного зала Спикери на набережной Генераля Радзиня.

Свою работу зимой не прерывают только четыре крана свободного доступа, находящихся в ведении SIA "Rīgas ūdens". Это краны Юрмалас гатве 133, на улице Волеру 65, на улице Маза Вейзаксалас и 9-й поперечной Кундзиньсальской линии 9. Работа остальных кранов возобновляется летом.

Места для установки кранов были выбраны на основе данных опроса, проведенного Центром по работе с жителями в Рижской думе.

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