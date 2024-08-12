Согласно закону "О государственных пенсиях", 1 октября этого года пройдет индексация пенсий. Индекс пенсий формируется в зависимости от показателя инфляции за 12-месячный период и части прироста фонда заработных плат, с которых должны быть произведены социальные страховые взносы, сообщили порталу Delfi в Министерстве здравоохранения.

Этой осенью пересмотрят пенсии и вознаграждения, или их части, размер которых не превышает 683 евро. Что составляет 50% от средней заработной платы, с которой платятся страховые взносы за предыдущий календарный год.

Это означает, что будет индексироваться весь размер пенсий и вознаграждений, если он не превышает 683 евро. А для пенсий и вознаграждений, превышающих 683 евро, будет индексироваться только часть суммы — те же 683 евро. Увеличение будет зависеть как от размера пенсии и вознаграждения, так и от применяемого коэффициента. Исключением являются политически репрессированные, лица с инвалидностью I группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, для которых проиндексируют размер пенсии целиком.

В этом году в индексации пенсий по возрасту будут применяться различные коэффициенты, которые зависят от накопленного страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем больший коэффициент будет применен, и тем больший рост пенсии по возрасту может ожидать человек.

В индексации пенсий по возрасту, помимо фактического индекса потребительских цен, также будет учитываться часть прироста фонда заработных плат, с которых платятся страховые взносы. Если страховой стаж составляет:

до 29 лет — 50% от прироста фонда заработных плат;

от 30 до 39 лет, а также если пенсия назначена за работу во вредных или особо вредных условиях труда — 60%;

от 40 до 44 лет — 70%; 45 лет и более — 80%.

Таким образом, для тех, у кого страховой стаж составляет:

до 29 лет, при пересмотре пенсии по возрасту будет применен коэффициент 1,0654;

от 30 до 39 лет — коэффициент 1,0771;

от 40 до 44 лет — коэффициент 1,0887;

45 лет и более — коэффициент 1,1004.

Например, если размер назначенной пенсии по возрасту составляет 500 евро, то пенсионер с накопленным страховым стажем:

до 29 лет с октября этого года будет получать 532,70 евро (увеличение на 32,70 евро);

от 30 до 39 лет — пенсия составит 538,55 евро (увеличение на 38,55 евро);

от 40 до 44 лет — пенсия составит 544,35 евро (увеличение на 44,35 евро);

45 лет и более — пенсия увеличится до 550,20 евро (увеличение на 50,20 евро).

При индексации доплаты будет применен соответствующий коэффициент к размеру доплаты 1,52 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и размеру доплаты 2,28 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по возрасту назначена до 31 декабря 1996 года или пенсия по инвалидности назначена, и необходимый для назначения пенсии по возрасту возраст достигнут до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что текущий размер доплаты, который в настоящее время составляет 1,52 евро и 2,28 евро за один год страхового стажа, будет пересмотрен с применением коэффициента 1,0654. Таким образом, люди, которые получали 1,52 евро за каждый год стажа, накопленного до конца 1995 года стажа, , будут получать 1,62 евро; а те, кто получал 2,28 евро, — 2,43 евро.

Например, пенсионер, которому назначена пенсия по возрасту в размере 510 евро за общий страховой стаж 45 лет и определена доплата в размере 38 евро (за 25 лет работы до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по возрасту в размере 561,20 евро и доплату к пенсии в размере 40,5 евро.

Индексации будут подлежать пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, которые назначены или пересчитаны до 30 сентября 2024 года. Целью индексации пенсий является обеспечение защиты назначенных пенсий и вознаграждений от падения покупательной способности.

Следует помнить, что с общей суммы пенсии и доплаты также может быть удержан подоходный налог (необлагаемый минимум в 2024 году составляет 500 евро), что уменьшит сумму выплаты. Пенсионерам для этого ничего не нужно делать самостоятельно — индексацию пенсий обеспечит Государственное агентство социального страхования, и она произойдет автоматически.

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