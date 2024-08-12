Наиболее актуальными вопросами для жителей Латвии за последний год были вопросы психического здоровья, государственной безопасности, использования госязыка и возможностей экономии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Kantar.

В ходе опроса выяснялось, как различные глобальные и местные события влияли на настроение людей и их отношение к актуальным проблемам в стране.

Результаты опроса показали, что за последний год жителей Латвии чаще всего волновали вопросы психического здоровья - такой ответ дали 41% опрошенных. Вопросы государственной безопасности волновали 39% респондентов, употребления госязыка - 38%, возможность сэкономить - 35%.

На проблемы психического здоровья (выгорание и депрессию) чаще указывали как актуальные для общества опрошенные в возрасте 40-54 лет - 47% респондентов этой возрастной группы.

Вопросы безопасности государства актуальны для 39% респондентов, реже такой ответ давали люди в возрасте 20-34 лет - 33%. Актуальность использования госязыка чаще отмечали респонденты в возрасте 61-74 лет - 45%.

Рост цен и возможности экономии наиболее актуальны для людей 40-54 лет - 41%, менее - для людей 25-39 лет (29%).

На вопрос о том, какие события положительно влияли на их настроение, респонденты чаще всего называли успехи латвийских спортсменов - 31%, Праздник песни и танца - 29%, возможности удаленной работы - 25%.

Интернет-опрос проводился с 25 марта по 5 апреля 2024 года, в нем приняли участие 1200 человек из разных регионов Латвии.

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