Латвия и Израиль намерены расширить прежнее сотрудничество, особенно в сферах экономики, образования, науки, культуры, здравоохранения и других, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Исполняющий обязанности госсекретаря МИД Анджейс Вилюмсонс в понедельник принял с аккредитационным визитом нового посла Израиля Сандру Симович.

В ходе встречи партнеры по переговорам выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством Латвии и Израиля и контактами должностных лиц. Оба сошлись во мнении о необходимости дальнейшего расширения прежнего сотрудничества.

Кроме того, Вилюмсонс и Симович обсудили актуальные вызовы глобальной безопасности, обратив особое внимание на агрессию России в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.

Официальная церемония аккредитации посла у президента Латвии Эдгара Ринкевича запланирована на вторник, 13 августа.

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