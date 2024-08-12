МИД вновь напоминает латвийцам не уезжать в Беларусь , учитывая возможные провокации со стороны властей и трудности с оказанием там консульской помощи.

Как уже сообщалось, в Беларуси были задержаны четверо молодых людей из Латвии. Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, молодые люди отправились в Беларусь, чтобы посетить фестиваль. У молодых людей в машине якобы была найдена марихуана и все четверо были задержаны.