Четверо задержанных в Беларуси молодых людей вернулись в Латвию, свидетельствует сообщение Министерства иностранных дел (МИД) в соцсетях.
МИД вновь напоминает латвийцам не уезжать в Беларусь, учитывая возможные провокации со стороны властей и трудности с оказанием там консульской помощи.
Как уже сообщалось, в Беларуси были задержаны четверо молодых людей из Латвии. Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, молодые люди отправились в Беларусь, чтобы посетить фестиваль. У молодых людей в машине якобы была найдена марихуана и все четверо были задержаны.
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